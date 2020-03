Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Audi Q3

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS sous-compacts de luxe, où un nouveau numéro un s’impose.

L’Audi Q3 (PDSF à partir de 38 900 $) remporte en effet le titre de Meilleur achat cette année grâce à sa deuxième génération au look très dynamique – inspiré du grand et sportif Q8 – et aux nombreuses qualités indéniables.

D’abord, son fringant moteur turbo développe 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Le rouage intégral quattro livré de série fait de l’excellent travail. La conduite s’avère stable, confortable et fort agréable en général.

Photo: Audi AG

L’habitacle offre plus d’espace qu’avant, son niveau de luxe progressé et les technologies y sont plus nombreuses. La présentation des commandes et des interfaces se veut très moderne. Les dispositifs de sécurité ne manquent pas non plus, tant de série qu’en option. Enfin, comme vous l’aurez remarqué également, le prix du modèle de base est assez concurrentiel.

La deuxième position de la catégorie de VUS sous-compacts de luxe est occupée cette année par le Volvo XC40 (PDSF à partir de 39 750 $), qui se démarque par son design extérieur unique et son habitacle chic, son espace disponible pour les passagers arrière ainsi que son coffre logeable. Il est performant à souhait, confortable et silencieux sur la route, en plus d’offrir une belle maniabilité en circulation urbaine.

Pour ce qui est de la troisième place, elle revient au duo formé par les BMW X1 et X2 (PDSF à partir de 42 100 $), qui partagent la même architecture, mais qui diffèrent par leurs carrosseries distinctes. Plus spacieux, le X1 est le plus polyvalent des deux. La puissance de leurs moteurs varie de 228 à 302 chevaux. Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’on aime la dynamique de conduite et le raffinement de ces deux petits VUS.

Pointage du Guide de l’auto 2020