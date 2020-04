Trois outils pour déterminer la valeur de votre auto

Quand vient le temps de vendre son véhicule, plusieurs stratégies peuvent être employées, mais il est important de suivre les différentes étapes du processus pour que le tout se fasse rondement.

L’une d’elles fera toute la différence dans la transaction : déterminer le prix.

Pour cela, il existe un certain nombre d’outils conçus pour calculer la valeur d’un véhicule d’occasion. Ils sont devenus des références précieuses et dignes de confiance au fil des ans. En voici trois...

Canadian Black Book

Bien établi depuis 1960, le Canadian Black Book est devenu la principale source de valeurs automobiles au Canada. Son site web offre des outils de recherche et d’évaluation gratuits grâce auxquels les consommateurs peuvent obtenir la valeur d’échange de leur véhicule actuel, la valeur future du véhicule qui les intéresse ou le prix de vente moyen du véhicule qu’ils ont l’intention de vendre.

Il suffit d’entrer l’année et le kilométrage, la version, la couleur, les options et le tour est joué. On y trouve par ailleurs une liste de plus de 170 000 véhicules d’occasion.

Carfax Canada

Comme le rappelle Carfax Canada, le montant demandé par une personne pour sa voiture n’est pas nécessairement le montant auquel elle se vend. Lui aussi gratuit, son outil Classement de la valeur Carfax Canada permet d’obtenir un juste prix avec un classement et une moyenne basée sur le prix réel vendu pour des modèles semblables dans votre région.

Vous pouvez spécifier l’année, la marque, le modèle et la version de votre véhicule, sinon entrer votre NIV. L’outil générera des résultats basés sur les ventes de véhicules pour des modèles comparables à proximité.

CarGurus

Que vous cherchiez à acheter, échanger ou vendre un véhicule d’occasion, CarGurus est une firme spécialisée présente dans plusieurs pays à travers le monde. Au Canada, elle analyse des centaines de milliers d’autos usagées pour calculer la Valeur marchande instantanée CarGurus et la valeur de reprise estimée de n’importe quel véhicule.

Encore une fois, vous devez remplir les détails comme le code postal, le kilométrage, la transmission et le moteur de même que les différentes options. Vous obtiendrez des résultats fiables et pourrez voir des annonces de véhicules similaires au vôtre.