Comment vendre son auto rapidement... au bon prix

Faites-vous partie de ceux qui songent à vendre leur auto prochainement? Peut-être que vous trouvez les nouvelles offres post-confinement des concessionnaires automobiles trop alléchantes pour ne pas en profiter ou qu’une perte de revenus vous oblige à revoir vos besoins en matière de véhicule.

Quel que soit le motif, il est toujours plus avantageux de vendre son auto rapidement. Le temps, c’est de l’argent, après tout!

La remettre en échange au concessionnaire est la solution facile, mais peut rapporter quelques centaines, voire quelques milliers de dollars de moins. D’un autre côté, il faut rivaliser avec tous les autres particuliers qui essaient eux aussi de vendre leur voiture.

Comment se démarquer et conclure une transaction sans trop attendre? Voici quelques conseils.

Une inspection pour commencer

Effectuez une inspection de l’auto afin de vous assurer qu’elle est en bonne condition. Certains acheteurs l’exigent et tiennent à ce qu’elle ait été faite par un mécanicien accrédité par un organisme comme CAA-Québec. Demandez un rapport écrit ou celui de Carfax.

De plus, tâchez de regrouper toute la documentation relative à l’entretien et à l’historique du véhicule dans un même dossier. Ceci facilite à coup sûr la vente.

Un peu de car staging

Nettoyez scrupuleusement l’intérieur et l’extérieur de votre voiture. Videz l’habitacle et le coffre de tout objet étranger, enlevez les traces de sel et les saletés sur les tapis, faites reluire les vitres, jantes et pneus, effectuez des retouches de peinture, nettoyez le moteur avec un agent dégraissant et les surfaces intérieures avec des produits adaptés, etc.

Faites quelques petites réparations stratégiques : freins, pare-chocs, pare-brise et autres. Pensez aussi à maintenir les différents réservoirs de liquides bien remplis. Glissez-vous dans la peau d’un acheteur potentiel et essayez de voir votre voiture avec un regard différent.

Le juste prix

C’est la clé. Il faut fixer un prix intéressant pour les acheteurs potentiels… sans perdre trop d’argent. Rappelez-vous qu’il y aura toujours de la négociation lors des visites.

Référez-vous aux différents outils pour déterminer la valeur d’une auto, comme le Canadian Black Book, Carfax et CarGurus. À tout le moins, faites une moyenne des véhicules similaires déjà affichés sur les divers sites d’annonces. Si votre voiture est en excellent état, fixez un prix identique à la moyenne supérieure des offres. Si des réparations doivent être faites ou si des pièces sont à remplacer, s’il y a de la rouille apparente, baissez votre prix en conséquence.

Attention : votre auto est peut-être bien entretenue et en super état, elle ne se vendra pas si elle coûte 5 000 $ de plus qu’une douzaine de modèles comparables de la même année avec le même kilométrage.

Plusieurs ressources et vitrines

Il existe plusieurs sites de vente de véhicules d’occasion ainsi que des sites de vente populaires – Kijiji, LesPac, Craigslist, etc. – qui permettent d’afficher votre auto à des milliers d’acheteurs potentiels. Pourquoi vous contenter d’un seul? N’hésitez pas à publier sur quatre ou cinq sites et songez à investir quelques dollars de plus afin de garder votre annonce affichée sur la page principale ou la remettre en vedette.

Par ailleurs, comme on est en 2020, il ne faut surtout pas négliger le pouvoir des réseaux sociaux. Une publication sur vos comptes Facebook, Instagram et autres pourrait vous rapprocher encore plus de la personne qui dira oui à votre voiture.

Une annonce optimisée

Choisissez une belle photo principale qui met la voiture en valeur (oubliez l’entrée de garage à côté des poubelles). Joignez aussi plusieurs photos montrant différents angles et éléments tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. De cette façon, votre auto sera parfaitement exposée et vous donnerez l’impression de n’avoir rien à cacher. À propos, si votre texte mentionne de la rouille ou quelques égratignures à certains endroits, vous gagnerez des points en mettant les photos des défauts dans votre annonce.

Assurez-vous de fournir le plus de détails possible en insistant bien entendu sur les points forts, les technologies intéressantes, les pièces que vous avez remplacées, le fait que vous n’avez jamais eu d’accident, etc. Plus votre annonce sera complète, plus vous aurez de crédibilité et recevrez des offres. Gardez vos phrases courtes, mais n’ayez pas peur de vous répéter!

