Top 10 : ces voitures qui n'ont pas fait long feu...

Qu’est-ce qu’une voiture survivante?

Une voiture ancienne qui n’a pas été restaurée, ça existe. Et c’est ce qu’on appelle une voiture survivante. C’est ce qu’a raconté David Saint-Pierre, historien et collectionneur de voitures survivantes, dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto animée par Frédéric Mercier et Germain Goyer sur QUB Radio .