Après les camionnettes pleines grandeur, les VUS compacts sont les véhicules les plus populaires sur le marché avec de gros noms comme le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Ford Escape.

Les constructeurs commencent à offrir de plus en plus de versions électrifiées (dont des hybrides rechargeables avec une autonomie électrique appréciable), mais pour Monsieur et Madame Tout-le-monde qui souhaitent payer moins cher à l’achat tout en sauvant de l’argent à la pompe, quelles sont les meilleures options?

Excluant les modèles hybrides et électriques, voici donc un top 10 des VUS compacts les plus économes d’essence.

Note : les données de consommation proviennent de Ressources naturelles Canada et seulement la version la plus frugale de chaque modèle est considérée. Vous remarquerez aussi que les quatre premières places reflètent exactement les ventes canadiennes.