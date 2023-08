De nouveaux radars photo indétectables sèment la controverse en Espagne

Stratégie de sécurité routière : plus de radars et des amendes plus sévères

Par Gabriel Côté Réduction des limites de vitesse, surveillance accrue et contraventions plus salées: Québec veut mettre les automobilistes au pas avec une série de nouvelles mesures de sécurité routière. «Je vais déposer un projet de loi cet automne. Il y aura une révision des points d’inaptitude et des amendes …