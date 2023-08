En vidéo : Le Guide de l’auto découvre la Pagani Utopia à Monterey

Un peu moins d’un an après sa première mondiale, le troisième chapitre de l’histoire de Pagani s’est ouvert au public nord-américain avec la présentation de la sensationnelle Utopia lors de l’exposition The Quail, a Motorsports Gathering qui a eu lieu durant le Monterey Car Week en Californie la semaine dernière.

Notre journaliste Gabriel Gélinas était sur place pour couvrir l’événement et il en a profité pour réaliser une petite vidéo dans laquelle il nous fait découvrir cette nouvelle voiture hyper sport italienne. Vous la trouverez ci-dessus.

Fait cocasse : au cours de la journée de vendredi, un visiteur a accidentellement actionné le système d’extincteur, générant beaucoup de fumée à bord de la voiture. Aucun dommage n’a été causé, cependant.

850 chevaux, zéro électrification

Héritière des Zonda et Huayra, la Pagani Utopia relève la puissance et les performances en plus de miser sur une structure améliorée et un aérodynamisme dernier cri.

Faisant fi de l’électrification qui prend d’assaut l’industrie automobile, l’Utopia mise toujours uniquement sur un V12 AMG biturbo de 6,0 litres. Ce dernier génère maintenant 850 chevaux et 811 livres-pied de couple (auparavant 791 et 774, respectivement). C’est plus que les 838 chevaux de la Huayra R de course.

Toute cette puissance est acheminée au train arrière. En passant, le bolide pèse seulement 1 280 kilogrammes à sec grâce à une structure optimisée alliant fibre de carbone et titane, donc vous pouvez imaginer les accélérations fulgurantes que peut ressentir le conducteur.

Quant à l’habitacle, Gabriel n’hésite pas à le qualifier de joyau et d’œuvre d’art. Ça se voit bien, ne serait-ce que par le levier de vitesses!

En terminant, précisons que seulement 99 exemplaires de la Pagani Utopia seront produits. Ils sont tous déjà réservés, bien sûr, même si le prix a été fixé à 2 170 000 euros, soit grosso modo 3 millions $ canadiens.

