Pagani Utopia : une voiture de rêve et une œuvre d’art de 852 chevaux

Le troisième chapitre de l’histoire de Pagani débute avec le dévoilement de l’Utopia, que l’on appelle aussi par son nom de code C10. Après les Zonda (C8) et Huayra (C9), cette nouvelle voiture hyper sport italienne relève la puissance et les performances en plus de miser sur une structure améliorée et un aérodynamisme dernier cri.

Elle est le fruit de plus de 4 000 croquis, une dizaine de modèles réduits, un modèle de soufflerie, deux modèles grandeur nature ainsi que d’innombrables réflexions et débats sur une succession de huit prototypes fabriqués au cours d’une période de plus de six ans.

Certains des détails sont inspirés des mobylettes Vespa des années 1950 ou des bateaux à moteur Riva, par exemple. Les roues, qui mesurent 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière, ont un extracteur de chaleur en forme de turbine qui soulage les freins Brembo en carbone-céramique et réduit la turbulence. Les pneus Pirelli PZero Corsa qui les chaussent ont été développés spécialement pour l’Utopia, comme en témoigne la silhouette de la voiture sur leurs flancs.

Photo: Pagani

Les rétroviseurs latéraux sont encore suspendus dans les airs comme ceux de la Huayra, mais de forme unique et plus aérodynamique. Quant aux feux arrière, Pagani les décrit comme de vrais bijoux tellement leur souci du détail est fin. Et bien sûr, l’échappement quadruple en titane est de retour, adoptant un revêtement en céramique qui dissipe mieux la chaleur.

Sous le toit à double lucarne, derrière les portières en élytre, l’intérieur de l’Utopia est encore plus original – un délicieux mélange de rétro et de moderne. Voyez la présentation des cadrans, des boutons et du levier de vitesses, la finition de la planche de bord et des sièges de même que l’absence d’écran central. L’unique affichage numérique est celui derrière le volant, fait d’un seul morceau d’aluminium au même titre que les pédales.

Photo: Pagani

Le cœur de la nouvelle Pagani reste un V12 AMG biturbo de 6,0 litres, sauf que ce dernier génère maintenant 852 chevaux et 811 livres-pied de couple (auparavant 791 et 774, respectivement). C’est aussi plus que les 838 chevaux de la Huayra R de course. Toute cette puissance est acheminée au train arrière. On ne connaît pas encore les temps d’accélération, mais dans un bolide qui pèse seulement 1 280 kilogrammes à sec (grâce à une structure optimisée alliant fibre de carbone et titane), gageons que le moteur peut catapulter le conducteur et le passager sans effort.

Excellente nouvelle pour les puristes de la conduite : en plus de la boîte automatisée, une manuelle avec différentiel électromécanique sera disponible. Chacune comporte sept rapports.

Photo: Pagani

En terminant, précisons que seulement 99 exemplaires de la Pagani Utopia seront produits, à raison d’un par semaine, et que les livraisons débuteront en milieu d’année prochaine. Ils sont tous déjà réservés, sans surprise, même si le prix équivaut à 3,25 millions $ canadiens.

Ne manquez pas de jeter un coup d'oeil à la galerie de photos pour admirer l'Utopia sous tous ses angles!