La Pagani Huayra R sonne vraiment comme une F1!

Véritable pièce d'orfèvrerie sur quatre roues, la Pagani Huayra fait partie de l'élite automobile mondiale. Ces véhicules vendus plusieurs millions de dollars et réservés à une clientèle on ne peut plus élitiste.

Du côté de l'artisan italien, le nouveau modèle qui retient l'attention cette année, c'est la Huayra R. Une version destinée uniquement à la piste, encore plus bestiale que le modèle de route...qui propose déjà des performances de haut vol. En effet, avec 791 chevaux et 774 lb-pi de couple, le V12 biturbo d'origine AMG en offre déjà beaucoup.

Mais avec la Huayra R, le constructeur a pris une autre voie, avec un V12 atmosphérique de 6 litres qui développe la puissance hallucinante de 838 chevaux à 9 000 tr/min! Un régime qu'on est plus habitué à atteindre avec une moto...

Et lors du dévoilement de cette version R, Pagani a également insisté sur le travail réalisé sur les échappements, qui permettraient d'obtenir une sonorité digne d'une Formule 1...des années 1990, puisque le dernier V12 monté dans une F1 motorisait la Ferrari 412 T2 en 1995.

Quoi qu'il en soit, la chaîne Youtube NM2255 Car HD Videos a publié une vidéo où l'on entend les rugissements stridents de la Huayra R sur le circuit de Monza, en Italie. Et bien que le régime maximal atteint soit nettement inférieur à celui d'une Formule 1, la ressemblance auditive est frappante!

Pour rappel, la Pagani Huayra R sera produite à 30 exemplaires seulement, au prix unitaire d'environ 3,8 millions de dollars.