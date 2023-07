Un inquiétant problème de freinage pour de nombreuses Nissan LEAF

Combien coûte... la Nissan LEAF 2023?

La Nissan LEAF a été la première voiture électrique commercialisée en Amérique du Nord, aux côtés de la Mitsubishi i-MiEV . Pour 2023, elle reçoit quelques changements esthétiques (pare-chocs avant, calandre et jantes) et sa gamme de modèles est simplifiée. « Pendant un certain temps, la Nissan LEAF a même …