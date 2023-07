Circuit électrique : des tarifs plus élevés aux bornes ultra rapides

Le Circuit électrique, qui a effectué des bancs d’essai dans les deux dernières années afin de tester la recharge dite « ultra rapide » à 100 kW et plus, vient d’établir la grille tarifaire pour ces nouvelles (mais rares) bornes maintenant intégrées de façon permanente à son réseau au Québec et dans l’est de l’Ontario.

Comme pour les bornes de 100 kW, la tarification horaire (facturée à la seconde) aux bornes de 120 kW et de 180 kW se fait par paliers en fonction de la puissance fournie au véhicule qui, rappelons-le, augmente légèrement au début de la recharge, puis se met à diminuer plus rapidement à partir d’un certain seuil.

Le coût est naturellement supérieur et va comme suit :

Photo: Circuit électrique

Il faut savoir que le tarif horaire pour le palier de 0 à 50 kW de puissance fournie par une borne de 120 kW ou de 180 kW est plus élevé que dans le cas d’une borne de 100 kW ou de 50 kW. Cette mesure encourage les conducteurs à utiliser la borne la plus adaptée à leur véhicule électrique.

Voici d’ailleurs deux scénarios qui montrent la différence entre la recharge à une borne de 180 kW et la recharge à une borne de 100 kW (pour ramener la batterie de 10% à 80%) :

Photo: Circuit électrique

Photo: Circuit électrique

La puissance de recharge demandée par la Kona est identique à une borne de 100 kW et à une borne de 120 kW ou de 180 kW. La durée de la recharge pour passer d’une charge de 10% à 80% est également similaire : 45 minutes pour 45 kWh. En revanche, il est recommandé de privilégier une borne de 100 kW, car le prix au final est environ 9% moins cher que dans le cas d’une borne de 180 kW.

Encore plus rapides

Puisque certains véhicules électriques sont dotés d’un système de 800 V et acceptent des puissances de recharge encore plus élevées, comme le Kia EV6 ou la Porsche Taycan, le Circuit électrique propose également des bornes de 350 kW.

La grille tarifaire est identique à celle des bornes de 120 kW et de 180 kW. Pour les paliers de puissance supérieurs, voici les tarifs :

Photo: Circuit électrique

Le scénario suivant donne un exemple de recharge à une borne de 350 kW (encore une fois pour ramener la batterie de 10% à 80%) :

Photo: Circuit électrique

Combien de temps ces tarifs resteront-ils en vigueur? Probablement jusqu’au 1er février 2024. En vertu du « Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques » du Gouvernement du Québec, les tarifs d’utilisation des bornes rapides du Circuit électrique doivent être indexés chaque année.

