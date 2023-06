Infiniti veut réinventer son image, ses concessions… et son odeur

Infiniti est une marque qui se cherche présentement, tant en termes de produits que d’image. Ses ventes en souffrent énormément et certains se demandent même si elle a encore un avenir.

Eh bien, aujourd’hui, la direction d’Infiniti a annoncé un plan pour rafraîchir et relancer la marque à l’échelle mondiale en misant sur ce qu’elle appelle « l’hospitalité réfléchie ». Plutôt que de simplement vendre des véhicules, elle souhaite vendre une « expérience totale ».

Cela commence avec une nouvelle architecture de ses concessions, élaborée par l’équipe du design d’Infiniti au Japon. Un décor épuré et minimaliste, avec beaucoup d’espace et de lumière, un environnement détendu et confortable qui facilite les interactions, le tout inspiré des philosophies japonaises comme le « Ma ».

Photo: Infiniti

Les premières concessions Infiniti repensées de la sorte verront le jour aux États-Unis, au Mexique et au Moyen-Orient dès cet été. D’autres suivront plus tard en Amérique du Nord en 2023 et dans les années à venir.

Nouveau logo, nouveau son, nouvelle odeur

La compagnie en profite également pour redessiner son logo pour une troisième fois, toujours en évoquant une route qui pointe vers l’horizon. Le changement est extrêmement subtil dans le cas du logo en deux dimensions. Par contre, un nouvel emblème tridimensionnel apparaîtra sur les véhicules d’Infiniti dans le futur, évoquant le mouvement. Son contour intérieur sera même illuminé.

Photo: Infiniti

Ensuite, conformément à la volonté d’Infiniti de créer une expérience plus mémorable, une approche multisensorielle sera adoptée. Une piste audio appelée « Moment de tranquillité » deviendra en quelque sorte le logo sonore de la marque, y compris à bord des véhicules. Elle combine la voix d’une femme qui fredonne avec le son d’un taiko (tambour) japonais et d’un furin (carillon à vent).

Finalement, une nouvelle fragrance, inspirée des forêts japonaises comprenant le bois hinoki et le cèdre sugi, sera diffusée dans les concessions et lors d’événements organisés par Infiniti afin d’apaiser les clients. Il n’est pas question pour l’instant de l’inclure à bord des véhicules.

Est-ce que tout ceci aura l’effet escompté, c’est-à-dire relancer Infiniti? Nous verrons bien!

