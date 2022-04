Que pensez-vous du Infiniti QX80?

Je suis propriétaire d’un Nissan Pathfinder 2017 et j’aimerais un peu plus de luxe et d’espace dans mon prochain véhicule. J’ai un œil sur l’Infiniti QX80 2022. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Armand,

Effectivement, en passant d’un Pathfinder à un QX80, vous obtiendriez plus de luxe et d’espace. Le Pathfinder appartient à la catégorie des véhicules utilitaires sport intermédiaires à trois rangées alors que le QX80, qui n’est ni plus ni moins qu’un Armada haut de gamme, est un VUS pleine grandeur.

Dérivé du Nissan Patrol vendu à l’international, le QX80 est un authentique camion bâti sur un châssis en échelle. Malgré cela, nous l’avons trouvé globalement très confortable lors de notre essai routier réalisé ce printemps.

Photo: Infiniti

Bien qu’il soit animé par un moteur V8 de 5,6 L qui développe 400 chevaux, la consommation de carburant n’est pas déraisonnable en comparaison avec la concurrence. Au terme de notre essai, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 15,6 L/100 km sur une distance totalisant 400 kilomètres. Certes, cette cote est élevée, mais elle est dans les normes du segment.

Or, ce qui nous a déplu du véhicule, c’est sa présentation totalement dépassée. En effet, bien qu’il ait bénéficié d’une légère mise à jour en 2018, sa conception remonte à 2011. Onze ans, c’est extrêmement long dans l’industrie automobile.

Affichant un prix d’entrée de près de 85 000 $, le QX80 est un véhicule immensément lucratif pour le constructeur, vous l’aurez deviné, puisque les coûts associés à son développement sont remboursés depuis belle lurette. En revanche, ce n’est pas un véhicule mis de l’avant par Infiniti.

Cela étant, si nous avions un budget d’environ 85 000 $ pour un VUS de ce type, le QX80 serait écarté de la liste.

Avec un tel montant, on peut mettre la main sur un Chevrolet Tahoe dans ses versions High Country ou Premier. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un choix bien plus censé. Le Tahoe, de même que les Suburban, GMC Yukon et Cadillac Escalade ont récemment été renouvelés et leur proposition est franchement alléchante et convaincante.

