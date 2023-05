Qu’est-ce qui explique la baisse d’achalandage au SVEM?

La Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM), qui a eu lieu du 21 au 23 avril dernier, a connu une baisse d’achalandage par rapport à l’année passée. En effet, l’événement a accueilli 32 387 personnes, soit une chute de 25%.

Nos chroniqueurs Antoine Joubert et Mathieu Roy ont quelques pistes de réflexion qui pourraient expliquer ce phénomène. « Il y a eu un Salon de l’auto à Montréal [en janvier], ce qui n’avait pas eu lieu au courant des années précédentes, remarque Antoine. Alors, ça n’a peut-être pas aidé le Salon du véhicule électrique ».

Photo: Julien Amado

Pourtant, plusieurs véhicules qui ne sont toujours pas commercialisés se retrouvaient sur place. Le Volkswagen ID. Buzz, affiché sur la page couverture du Guide de l’auto 2023, était présent dans sa version européenne. Quant à General Motors, le géant américain exposait, entre autres, les Chevrolet Equinox EV, Silverado EV et Cadillac LYRIQ. De plus, la marque vietnamienne VinFast avait son propre kiosque.

Photo: Julien Amado

Mais Antoine croit que le SVEM ne réinventait rien et ne proposait rien de nouveau. De son côté, Mathieu souligne que le Salon comprend beaucoup d’éléments de la mobilité moderne et qu’il ne faut pas négliger comme les motos, les motoneiges et les autobus électriques.

