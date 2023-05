La bande-annonce du film Gran Turismo est sortie et ça promet

L’immense succès de la franchise de jeux vidéo de course automobile Gran Turismo se transposera finalement au grand écran cet été avec une sortir prévue le 11 août.

Le film racontera l’histoire vraie d’un adolescent britannique du nom de Jann Mardenborough, dont les talents de joueur de Gran Turismo lui ont non seulement permis de remporter plusieurs compétitions mais aussi de devenir un véritable pilote de course professionnel évoluant dans différentes séries.

Question de mettre les amateurs en haleine, Sony Pictures a dévoilé aujourd’hui la bande-annonce officielle :

Réalisé par Neill Blomkamp (Distric 9, Elysium), le film met en vedette Archie Madekwe dans le rôle principal. Le scénario n'a rien à voir avec celui qui avait commencé à être élaboré il y a 10 ans, ni avec la seconde mouture de 2015, abandonnée en 2018.

Les premières impressions des internautes sont très positives si l’on se fie aux nombreux commentaires déjà publiés sur YouTube et sur les réseaux sociaux à la suite de la publication de la bande-annonce. Est-ce que tout le reste sera à la hauteur des attentes? On le découvrira dans un peu plus de trois mois!

