Hyundai IONIQ 6 2023 : on connaît enfin le prix

Hyundai vient tout juste d’annoncer les prix canadiens de sa très attendue berline électrique, l’IONIQ 6 2023, que Le Guide de l’auto a élue « Nouvelle voiture de l’année » en raison de son design accrocheur et de ses capacités exceptionnelles.

Comme nous vous l’apprenions à la fin de janvier, toutes les versions commercialisées chez nous seront dotées d'une batterie de 77,4 kWh, contrairement au marché américain et au multisegment IONIQ 5, qui est aussi disponible avec une batterie de 58 kWh.

L’IONIQ 6 Preferred RWD avec son unique moteur et ses roues motrices arrière (225 ch, 258 lb-pi) affiche un prix de détail de 54 999 $, auquel il faut ajouter des frais de transport et de préparation de 1 925 $. C’est elle qui peut parcourir jusqu’à 581 km selon Ressources naturelles Canada, encore mieux que la Tesla Model 3.

Photo: Hyundai

La version Preferred AWD à deux moteurs et rouage intégral (320 ch, 446 lb-pi) débute quant à elle à 57 999 $ et offre une autonomie maximale de 509 km. Enfin, en optant pour l’ensemble Ultimate, qui remplace notamment les roues de 18 pouces par des jantes exclusives de 20 pouces, le prix augmente de 6 000 $ et l'autonomie chute à 435 km.

Au Québec, toutes les IONIQ 6 se qualifient pour la subvention de 7 000 $ en vertu du programme Roulez vert. Cependant, seule la version de base à propulsion a droit au rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral, nous dit Hyundai Canada. Pourquoi? Parce que les versions plus haut de gamme sont considérées différemment en raison de leur rouage intégral, donc comme elles ne débutent pas à moins de 55 000 $, elles sont exclues.

Rappelons que l’IONIQ 6 est construite sur la plateforme e-GMP de Hyundai et que sa technologie 800 volts lui permet de recharger sa batterie de 10 à 80% en aussi peu que 18 minutes via une borne rapide de 350 kW. Avec sa fonction V2L (Vehicle to Load), elle peut même alimenter divers appareils, voire recharger un autre véhicule électrique au besoin.

Photo: Hyundai

L’équipement de série comprend de plus le préchauffage de batterie et la préparation à la recharge, un couvercle de coffre à ouverture assistée, un volant et des sièges avant chauffants de même que plusieurs aides à la conduite. Deux écrans de 12,3 pouces font face au conducteur et la navigation est incluse. À cela s’ajoutent les services connectés Bluelink pour une durée de trois ans.

Les premiers exemplaires de la Hyundai IONIQ 6 2023 arriveront chez les concessionnaires ce printemps.

En vidéo : Premier contact avec la Hyundai IONIQ 6