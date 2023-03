Comment financer un véhicule d'occasion?

L’achat d’un véhicule d'occasion peut s’avérer avantageux financièrement si l’on fait bien ses devoirs et ses recherches. Puisque la majorité des gens n’ont pas les moyens de payer comptant, le financement devient la solution.

Mais financer un véhicule d'occasion, comment ça marche? Les principales avenues sont la banque ou le concessionnaire. Toutefois, il existe aussi des options de financement en ligne.

Tout d’abord, l’un des facteurs les plus importants en vue de l’obtention d’un prêt automobile est la cote de crédit. Plus elle est élevée, meilleures sont vos chances d'obtenir un prêt à un bon taux, car vous avez fait vos preuves en matière de remboursement au moment opportun. Vous pouvez vérifier la vôtre en visitant Equifax Canada ou TransUnion Canada.

Il faut également tenir compte de la capacité de payer. Une bonne règle à suivre est l'équation 20/4/10, selon CarFax Canada : vous devez mettre au moins 20% d’acompte, financer pendant quatre ans et maintenir vos versements mensuels à environ 10% de votre revenu mensuel brut. Certains contrats peuvent être un peu plus longs en termes d’années, mais assurez-vous que ça convienne à votre situation. Et n’oubliez pas de calculer toutes les dépenses d’exploitation du véhicule afin que tout rentre dans votre budget.

Photo: Gilles Olivier

Ensuite, parlons des taux d’intérêt, puisque ça peut faire une grosse différence dans la valeur du prêt. « En matière de taux d’intérêt, il est très important de faire beaucoup de recherches, car chaque banque, concessionnaire ou autre offrira des tarifs différents en fonction de l’année, de la marque et du modèle disponibles. Même si le véhicule est génial et que vous êtes tenté de l’acheter sans poser de questions, choisir le mauvais taux d’intérêt peut certainement nuire à votre stabilité financière », explique Caitlin Wood, rédactrice en chef du contenu pour Prêts Canada.

Que vous ayez un bon ou mauvais crédit, il est sage de commencer par obtenir un financement préapprouvé avant même de mettre les pieds dans un véhicule. Ça peut être auprès de votre propre institution bancaire ou caisse populaire, d’un autre prêteur ou bien directement chez le concessionnaire. Cette étape permet de gagner du temps lors de la finalisation de la vente.

Concessionnaire, banque ou en ligne : quelle est la meilleure option?

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients et les acheteurs n’ont pas tous les mêmes préférences quant à la façon de rembourser le prêt. « Si vous avez une cote de crédit défavorable, vous aurez plus de facilité à obtenir un prêt auprès du concessionnaire, indique Mme Wood. Si votre crédit est bon et que vos revenus sont élevés, votre banque vous accordera peut-être un bon prêt. Par contre, un bon plan offert par une banque ou le concessionnaire revient peut-être à qui aura la meilleure tactique de vente. »

Photo: Shutterstock

Quant au financement par des entreprises en ligne telles que Canada Drives, ça peut être une bonne option particulièrement si vous avez un faible pointage de crédit. Il suffit de remplir une demande pour ensuite travailler avec des concessionnaires partenaires qui s’adapteront à votre situation.

Dans tous les cas, il est important de discuter franchement et clairement, de lire tous les petits caractères du contrat et de savoir dans quoi on s’embarque. Quelle que soit sa condition, financer un véhicule est une grande responsabilité.