5 voitures abordables à rouage intégral que vous devriez considérer

Plusieurs consommateurs envient le côté pratique des VUS, mais n’ont pas besoin ou ne veulent tout simplement pas d’un véhicule gros et cher ni d’une conduite digne d’un autobus.

Ces personnes peuvent alors se tourner vers des voitures à hayon, comme une familiale, ou qui possèdent un rouage intégral, contribuant à une tenue de route plus sécuritaire.

Voici cinq voitures abordables à rouage intégral qu’il est intéressant de considérer :

Subaru Impreza

Photo: Subaru

L’Impreza a longtemps été la seule berline compacte au Canada à offrir un rouage intégral, et ce, de série. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens l’adoptent. Solidement construite et rassurante en toute saison, elle est également très abordable. Une Impreza d’occasion de la génération sortante (2017-2023) peut même se trouver sous les 20 000 $. Envie d’une meilleure garde au sol? Considérez la Subaru Crosstrek.

Mazda3

Photo: Mazda

Depuis l’arrivée de la génération actuelle en 2019, la Mazda3 est disponible avec un rouage intégral, tant du côté de la berline que du modèle à hayon (Mazda3 Sport). Le système i-Activ, qui a fait ses preuves, est réservé à des versions supérieures et munies de la boîte automatique, mais ça reste un choix abordable… et une voiture aussi élégante que dynamique.

Toyota Prius

Photo: Toyota

L’hybride la plus connue au monde a ajouté en 2019 l’option d’un rouage intégral. Nous vous avons expliqué dans un précédent article comment son système fonctionne, d’ailleurs. Il n’est pas actif en permanence (jusqu’à 70 km/h), mais en fait juste assez pour donner un bon coup de main au conducteur, notamment lors des départs arrêtés. Une Prius AWD-e d’occasion peut être à vous pour un peu plus de 30 000 $, mais songez à toutes les économies à la pompe avec sa consommation moyenne de seulement 4,7 L/100 km.

Mitsubishi Lancer

Photo: Sylvain Raymond

Abandonnée au terme de l’année-modèle 2017, la Lancer est une auto globalement fiable et éprouvée puisqu’elle n’a pratiquement pas évolué depuis son introduction en 2008. Le plus gros de ses deux moteurs (2,4 litres, 168 chevaux) pouvait s’accompagner de l’excellent rouage intégral All Wheel Control (AWC) de Mitsubishi. Très rassurante et très efficace, c’est une compacte plaisante à conduire à longueur d’année et un choix peu coûteux.

Ford Fusion

Photo: Alain Morin

Enfin, si vous aimiez plus d’espace, une berline intermédiaire abordable pourrait peut-être vous intéresser. À défaut de vous suggérer la grande sœur de l’Impreza, c’est-à-dire la Legacy, allons-y avec la Ford Fusion. Eh oui, ne l’oubliez pas, cette Américaine a déjà été offerte en option avec un rouage intégral (versions SE et Titanium). C’est bien sûr un système réactif qui a ses limites, mais qui peut bien dépanner. Méfiez-vous toutefois de l’état mécanique de la voiture : si ça cloche à l’inspection, passez à une autre.