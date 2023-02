Mazda CX-5 2023 : la fin approche

Le Mazda CX-5 s’inscrit dans l’immense proposition de VUS compacts comme étant un véhicule au look et à la conduite plus dynamiques que ses concurrents tels que le Honda CR-V, le Hyundai Tucson/Kia Sportage, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Volkswagen Tiguan ou encore le Toyota RAV4.

En revanche, sa carrière est sur le point de se terminer avec l’arrivée du nouveau Mazda CX-50, qui affiche une allure plus aventurière et qui est fabriqué spécifiquement pour le marché nord-américain.

Sinon, le Mazda CX-5 se décline en versions GX, GS, Kuro, GT, Design Sportif et Signature (notre modèle à l’essai) – et les prix varient de 31 250 $ à 44 250 $. Les délais de livraison sont estimés entre 60 et 90 jours, en fonction du concessionnaire.

Photo: Dominic Boucher

Agréable à conduire

Typique du constructeur nippon, la conduite est au cœur de l’expérience. Nous nous assoyons sur des sièges confortables qui offrent un bon soutien lors de longs trajets. La visibilité est réduite par rapport à plusieurs concurrents, puisque la fenestration est plus haute — créant un effet « cockpit ». Quant à la direction, elle est précise et moins lourde que celle du CX-50.

En conduite, le VUS est maniable et facile à piloter. La suspension absorbe bien les chocs, et ce, mieux que le CX-50. Toutefois, puisque le véhicule est moins large, plus court et possède un empattement inférieur en comparaison du CX-50, il semble être plus sensible aux vents latéraux et à certaines conditions routières.

Photo: Dominic Boucher

L’instrumentation prinicipale jumèle des cadrans à aiguilles aux extrémités avec un moniteur de sept pouces au centre. Le visuel a l’avantage d’être clair et fournit les informations nécessaires au conducteur, y compris les technologies d’aide à la conduite actives.

Au chapitre des commodités, le système multimédia incorpore un écran de 10,25 pouces à la présentation épurée. En utilisation courant, il ne brille pas par son ergonomie, notamment pour la navigation entre les menus, les différentes pages et fonctions. Soulignons aussi que la navigation se fait principalement via la molette sur la console centrale.

Photo: Dominic Boucher

Sinon, Apple CarPlay et Android Auto sont livrés de série alors qu'un système audio Bose à dix haut-parleurs de bonne facture est disponible en option. L’application MyMazda permet de contrôler une panoplie de paramètres du véhicule (comme le démarrage à distance) et son état (par exemple les entretiens à effectuer). Par ailleurs, notons la belle qualité de finition et des matériaux de l’habitacle.

Quant au volume du coffre, il s’avère inférieur face à plusieurs rivaux : 871 litres lorsque la banquette arrière est relevée, et 1 680 litres quand elle est abaissée. À titre comparatif, le CX-50 propose respectivement 889 et 1 595 litres.

Photo: Dominic Boucher

Des moteurs SKYACTIV bien connus

Les modèles GX, GS, Kuro, GT et le Design Sportif viennent avec un moteur quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique SKYACTIV-G de 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. Les versions plus huppées ont droit au même bloc, mais à cela s’ajoute la turbocompression. Dans ce cas, les chiffres grimpent à 227 chevaux et 310 lb-pi, ce qui permet des accélérations intéressantes. En effet, le 0 à 100 km/h est bouclé en 6,9 secondes.

La transmission comporte uniquement six rapports et nous avons remarqué que certains passages de vitesse semblent un peu plus saccadés en conduite sportive. Située sur la console centrale, la fonction Mi-Drive permet d’alterner entre les modes de conduite Sport et Hors route. Le rouage intégral i-ACTIV équipé de série travaille bien en conditions hivernales.

Photo: Dominic Boucher

Ce dernier est muni du contrôle vectoriel-G (GVC), une technologie qui distribue le couple moteur aux roues qui ont la meilleure adhérence afin d’améliorer la stabilité et la maniabilité. En conduite quotienne, il s'est avéré efficace.

Notez que la gamme du CX-5 ne comprend pas de modèles hybrides ou électriques. Mais ceci est sur le point de changer avec le Mazda CX-90 qui débarquera avec une boîte à huit rapports et de nouveaux groupes motopropulseurs électrifiés.

Photo: Dominic Boucher

Au terme de notre essai routier, nous avons obtenu une consommation moyenne de 9,7 L/100 km avec le moteur turbo. La capacité de remorquage s’élève à 907 kg (2 000 lb) pour toutes les versions. À titre comparatif, lorsque le CX-50 est muni du moteur 2,5 litres turbo, ce chiffre monte à 1 588 kg (3 500 lb).

Des caractéristiques de sécurité fonctionnelles

Le Mazda CX-5 détient la distinction Top Safety Pick + 2022 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Il utilise les caractéristiques de sécurité active et passive i-Activsense qui comprennent essentiellement : le régulateur de vitesse adaptatif (sans contrôle de direction automatique), le freinage d’urgence automatique, le système de suivi de voie, l’alerte de circulation transversale arrière et le système de surveillance des angles morts.

Photo: Dominic Boucher

Si ces technologies fonctionnent plutôt bien au quotidien, elles peuvent cependant s’avérer un peu intrusives, surtout lorsque les capteurs sont obstrués en hiver.

Un mot sur la garantie Mazda, laquelle figure parmi les plus intéressantes sur le marché. En effet, la couverture de base (3 ans), du groupe motopropulseur (5 ans) et la protection contre la perforation (7 ans) possèdent un kilométrage illimité — parfait pour les automobilistes qui parcourent de grandes distances.

Enfin, même si le Mazda CX-5 est en fin de carrière et qu’il est sur le point d’être remplacé, il demeure un produit convaincant et éprouvé. Sa conduite agréable et dynamique, son excellente garantie et son rouage intégral font partie de ses qualités notables, et c’est pourquoi l’équipe du Guide de l’auto apprécie cet utilitaire.

À voir aussi : Meilleurs achats 2023 - VUS compacts