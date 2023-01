Aston Martin souligne la fin d’une époque avec la DBS 770 Ultimate

Aston Martin dit au revoir à la présente DBS en fabriquant le modèle de production le plus puissant et le plus rapide de l’histoire de la marque : la DBS 770 Ultimate. Pour ce faire, la sportive a reçu de nombreuses modifications tant sur le plan technique qu’esthétique.

« Lorsqu’une génération de modèles emblématiques arrive en fin de production, il est important de marquer l’occasion avec quelque chose de spécial. Dans le cas de la DBS 770 Ultimate, nous n’avons rien épargné pour garantir que la version finale de notre produit phare de production soit la meilleure à tous égards […] », a déclaré le directeur de la technologie d’Aston Martin, Roberto Fedeli.

Photo: Aston Martin

Esthétique unique

Pour célébrer la fin d’une époque, Aston Martin a mis le paquet sur le plan esthétique. La carrosserie arbore des lignes athlétiques qui sont également fonctionnelles, avec des prises d'air permettent d’accroître le flux d’air arrivant aux radiateurs.

Le capot à clapet comporte un évent de moteur en « fer à cheval » et un nouveau séparateur avant intègre deux nouveaux évents extérieurs. Ensemble, ils servent à améliorer le refroidissement et font écho aux signatures de conception des modèles de moteur DBS et V12 précédents. D’autres changements incluent le renfort de toit en fibre de carbone ainsi que le tour du pare-brise, les coquilles de rétroviseur et la grille d’aération des ailes qui est spécifique.

Les nouvelles jantes de 21 pouces sont chaussées de pneus de haute performance Pirelli P Zero (265/35 R21 à l’avant et 305/30 R21 à l’arrière). Les roues sont disponibles en trois couleurs.

Quant à l’habitacle, il a reçu plusieurs modifications qui la différencient de la DBS normale. Ainsi, la DBS 770 Ultimate est livrée avec des sièges Sport Plus garnis de cuir semi-aniline et d’alcantara. Les sièges de performance sont optionnels. Des palettes de changement de vitesse en fibre de carbone sont également montées de série.

Photo: Aston Martin

Une mécanique améliorée

Le moteur V12 de 5,2 litres bénéficie de voies d’air et d’allumage modifiés qui permettent d’accroître la pression maximale du turbocompresseur de 7%. Sous le pied droit se trouve une cavalerie de 770 PS (760 chevaux) — d’où le nom — à 6 500 tr/min et d’un couple de 664 lb-pi de 1 800 à 5 000 tr/min. La vitesse de pointe atteint 340 km/h.

La puissance est acheminée à une boîte ZF à huit rapports qui a été calibrée pour améliorer les changements de vitesse. Sinon, le train arrière possède un différentiel à glissement limité mécanique. D’ailleurs, la DBS 770 Ultimate emploie les mêmes freins en fibre de carbone céramique que la DBS normale.

Photo: Aston Martin

Parmi les modifications mécaniques notables, la DBS reçoit une nouvelle colonne de direction afin d’améliorer la réponse au volant et augmenter le niveau de rétroaction.

La rigidité latérale de l’avant est supérieure de 25% pour offrir une sensation de performance et une réponse maximales. Cette accentuation a été obtenue grâce à une traverse avant améliorée et à un passage de roue arrière plus épais, ce qui accroit également la rigidité torsionnelle globale de 3%.

Photo: Aston Martin

Seulement 499 DBS 770 Ultimate seront fabriquées, dont 300 coupés et 199 Volante (cabriolet). Par conséquent, chaque DBS est munie d’un ensemble de plaques de seuil présentant les ailes d’Aston Martin, le logo DBS 770 Ultimate et la numérotation de l’édition limitée.

Tous les modèles ont déjà trouvé preneur. La production débutera au premier trimestre de 2023 et les premières livraisons s’effectueront au troisième trimestre de 2023.

