Je dois vite changer de voiture et j'aimerais vos commentaires sur la Tesla Model 3

Cela fait 8 ans que je conduis des Audi et aujourd’hui, je dois rapidement changer de véhicule. En attendant l’arrivée probable de la future Audi A4 électrique, je me demandais s’il valait la peine d’opter pour une Tesla Model 3 de base.

Je sais qu’il s’agit d’une propulsion, mais elle se débrouille tout de même bien en hiver, et j’avoue avoir aimé sa conduite. Quel est votre avis, considérant également la récente baisse de prix de la Model 3?

Bonjour Christine,

La Tesla Model 3 n’est certainement pas une voiture que je me procurerais dans l’optique de la conserver très longtemps. Bien que la qualité de fabrication soit en hausse par rapport aux premières unités, plusieurs vices de conception me laissent croire à un vieillissement prématuré du véhicule. En outre, divers problèmes de suspension et de direction déjà connus sont difficiles à faire réparer sous garantie.

Cela dit, si votre objectif n’est de la conserver que quelques années, il peut effectivement s’agir d’un achat intéressant. Parce que l’on ne peut renier les qualités premières de cette voiture, relatives à sa technologie. Elle a ainsi une bonne autonomie, l’avantage d’un réseau de recharge incomparable, une technologie numérique impressionnante et procure un plaisir insoupçonné. Et puis, comme vous le dites, avec une facture abaissée de 5 000 $, la rendant ainsi admissible aux pleins crédits gouvernementaux (tant du fédéral que du provincial), son coût de revient à l’achat est drôlement plus alléchant qu’avant.

Je vous invite néanmoins à jeter un œil sur la Polestar 2 qui, je crois, pourrait s’avérer être une autre possibilité. Une voiture bien différente, admissible elle aussi aux crédits, et ayant quatre roues motrices, une puissance accrue et un confort nettement supérieur. Une autre option valable? La BMW i4 xDrive40e. Une automobile propulsée, mais proposant un agrément de conduite imbattable et une qualité d’assemblage supérieure à celle de Tesla. Sa disponibilité pourrait toutefois être plus problématique, ce qui ne convient pas à votre situation.

Quant à l’Audi A4 électrique, il est pour l’heure difficile de prédire la période exacte de son arrivée chez nous. Soyez cependant consciente que si Audi Canada peine à livrer ses Q4 e-Tron, ce sera pareil pour l’A4 électrique. Il serait donc très sage de rapidement inscrire votre nom sur une future liste d’attente, histoire de peut-être l’obtenir quelque part… en 2025.

