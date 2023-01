Que pensez-vous d'une Ford Focus 2012 de 187 000 km pour 5 000$ ?

J’aimerais connaître votre opinion concernant la Ford Focus 2012. Je cible un modèle à boîte manuelle avec 187 000 km au compteur. Croyez-vous qu’elle pourrait se rendre à 300 000 km? On en demande 5 000 $.

Bonjour John,

Les deux principaux défauts de la Focus 2012 sont la transmission SelectShift (automatique à double embrayage) et sa vulnérabilité à la corrosion. Puisque vous optez pour un modèle à boîte manuelle, vous réglez d’emblée le premier des deux problèmes de ce modèle. Quant à la corrosion, il vous faudra inspecter la voiture de fond en comble, incluant son soubassement, afin de vous assurer de son état. Parce que si la corrosion s’y trouve déjà, même légèrement, vous pouvez être certain que d’ici peu, la voiture sera sévèrement rouillée.

Autrement, la Focus n’est pas vilaine. C’est une compacte amusante à conduire, certes un peu gourmande, mais qui peut aussi vous offrir un niveau de confort surprenant. Sachez également que le coût des pièces demeure raisonnable et que sa grande popularité facilite l’accès à certaines pièces dans les centres de recyclage.

Maintenant, serez-vous en mesure de vous rendre à 300 000 km avec cette Focus? La réponse se situe dans l’entretien et l’utilisation que vous en ferez. En théorie, une voiture méticuleusement entretenue devrait pouvoir durer quasi éternellement. Or, la négligence d’une majorité d’automobilistes explique pourquoi les bagnoles se retrouvent à la casse à 200 000 km, alors qu’elles auraient facilement pu rouler deux, voire trois fois plus longtemps.

En terminant, si vous optez pour cette Focus, n’oubliez pas de rapidement faire faire un traitement antirouille professionnel, ce qui vous permettra de conserver la voiture le plus longtemps possible. Car même si elle est actuellement intacte, soyez assuré que le sel et le calcium auront raison de l’acier de cette Focus, dont la qualité est malheureusement médiocre.

