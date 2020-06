Problèmes de transmission: existe-t-il une action contre Ford?

Existe-t-il une action contre Ford relative aux problèmes de transmission pour ma Ford Focus? Je possède cette voiture depuis 2013 et j’achève les paiements (dans moins d’un an), mais j’aimerais la remplacer par une Honda. Dois-je attendre que le contrat de vente se termine? Je ne me sens plus en sécurité avec cette voiture, avec laquelle j’ai eu de nombreux ennuis avec la transmission et la radio.

Bonjour Carolane,

Vous avez raison. Ford a connu de très gros problèmes avec ses transmissions Powershift, offertes sur les Fiesta et Focus. Hélas, bien que le fabricant ait effectué des mises à jour, rien n’a jamais réellement été réglé. Bien sûr, Ford est au courant du problème si bien que les concessionnaires sont autorisés à être « compréhensifs », même si la garantie est échue. Vous pouvez d’ailleurs téléphoner au service à la clientèle du constructeur qui vous donnera davantage d’information sur le sujet, à ce numéro : 1 800 565-3673

Maintenant, cela ne règle nécessairement pas le problème, puisqu’il est possible que même après avoir effectué la réparation, un autre pépin survienne. Vous avez donc raison d’être craintive quant à la longévité de cette transmission, une des pires de l’industrie automobile des dix dernières années, avec la boîte Xtronic de Nissan.

Pour répondre à votre question, il existe un recours collectif qui a été créé en Ontario en 2018, lequel rejoint tous les propriétaires de Fiesta et Focus commercialisées de 2011-2012 à 2016.

En mai 2019, une entente a été approuvée par la Cour supérieure de l’Ontario, donnant droit aux propriétaires canadiens concernés à une remise en argent variant de 65 $ à 2 932 $ ou encore à un certificat de remise d’une valeur allant de 504 $ à 5 864 $ lors de l’achat d’un véhicule.

Photo: Antoine Joubert

En terminant, si vous souhaitez remplacer dès maintenant votre Ford Focus, il vous est possible de le faire. Même si vous avez choisi à l’époque un financement sur 84 mois, vous pouvez changer votre auto avant terme.

On évaluera votre véhicule d’échange dont la valeur devrait se situer entre 4 000 $ et 6 000 $ (une fois la transmission réparée, et pour une revente entre 6 500 $ et 8 500 $) ce qui devrait vous permettre d’être en équité positive par rapport à la dette restante de votre voiture. Vous pourrez à ce moment la remettre au concessionnaire sans inquiétude et repartir avec une Honda Civic toute neuve.

Sachez cependant que la Civic est sur le point de changer de modèle. Cela n’enlève rien à la génération actuelle, qui demeure un excellent produit. Le seul bémol relatif à cette bagnole est le moteur turbocompressé, offert sur la version Touring, qu’il vaut mieux éviter. Du reste, vous aurez une voiture fiable et durable, avec un coût d’entretien minimum.

