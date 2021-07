En studio : Ford Focus RS ou Subaru WRX STI?

Pour 20 000$, quelle voiture sport puis-je m'acheter?

Je cherche à remplacer ma Subaru Impreza et j’ai 20 000 $ de budget. Je suis à la recherche d’une voiture idéalement à hayon, à quatre roues motrices, et plaisante à conduire. J’ai trouvé une Subaru WRX 2014 avec un moteur refait, mais la fiabilité me fait un peu peur.