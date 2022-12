Vous souvenez-vous de la… Volkswagen Routan?

Dans sa brochure commerciale de 2009, Volkswagen explique que la Routan est la seule minifourgonnette sur le marché issue de l’ingénierie allemande. Ne serait-ce pas plutôt de l’ingénierie américaine et de la fabrication canadienne?

Au milieu des années 2000, la position de Volkswagen sur le marché nord-américain est embarrassante pour la direction du conglomérat. Le groupe réalise moins de 2% de part de marché aux États-Unis et 4,5% au Canada (en grande partie grâce au Québec). Il faut aller chercher de la croissance coûte que coûte.

Photo: Volkswagen

C’est pour cela que les dirigeants de Volkswagen annonceront un ambitieux plan au Salon de Detroit, en janvier 2008 : faire monter les ventes de Volkswagen à 800 000 exemplaires et celles d’Audi à 200 000 exemplaires pour 2018, c’est-à-dire plus ou moins de les tripler en 10 ans. Cela aboutira à toutes sortes de stratégies : lancements de produits purement nord-américains (Passat, Atlas par exemple), construction de l’usine de Chattanooga, dans le Tennessee, et … le scandale des émissions polluantes des moteurs diesel. Mais nous n’en sommes pas encore là…

Le point commun

Toujours au milieu des années 2000, le marché des minifourgonnettes commence à baisser un peu mais reste encore très fort et lucratif. Pour Volkswagen, qui n’a aucun modèle sur ce segment en Amérique du Nord (en Europe, la marque propose la Sharan construite en collaboration avec Ford et la Touran , une minifourgonnette compacte sur base de Golf), voilà une opportunité de croissance.

Photo: Volkswagen

Mais développer un nouveau véhicule coûte une fortune et VW choisit une autre solution : le clonage. C’est le 9 janvier 2006, lors du Salon de Detroit, que Volkswagen et Chrysler signent un accord de coopération pour la fabrication d’une minifourgonnette Volkswagen sur la base de la plate-forme RT des futures Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Coutry, qui seront présentées l’année suivante durant ce même salon.

L’artisan de cet accord, c’est Wolfgang Bernhard. Ce dernier a été directeur des opérations de Chrysler (alors branche américaine de DaimlerChrysler) de 2000 à 2004 avant de devenir président de la marque Volkswagen en 2005 et d’être renvoyé par Ferdinand Piëch en janvier 2007. C’est dire s’il connaît bien les deux maisons! Il déclarera : « Ça ne va pas être juste une minifourgonnette Chrysler avec un badge Volkswagen collé dessus. Ce sera complètement différent. Le toucher, les sensations et la fonctionnalité intérieure seront Volkswagen ». Hum… Ça reste à voir…

Photo: Volkswagen

Du plus… mais surtout du moins

La Routan est présentée officiellement au Salon de l’auto de Chicago, en février 2008. Elle sera commercialisée pour le millésime 2009 et Volkswagen espère en écouler 45 000 par an aux États-Unis. Toutes les Routan sont fabriquées dans l’usine de Windsor, en Ontario, aux côtés des Grand Caravan et Town & Country. Le devant et l’arrière sont bien différents (seuls le toit et les portes proviennent de la Grand Caravan) mais on a quand même une impression de déjà-vu. Idem à l’intérieur où les plastiques sont globalement un peu plus flatteurs.

La gamme américaine se compose de trois niveaux : S, SE, SEL. Les deux premiers bénéficient d’un V6 de 3,8 litres développant 197 chevaux alors que le troisième reçoit un V6 de 4,0 litres générant 251 chevaux. Les deux blocs sont accouplés à une boîte automatique à 6 rapports. Toute la mécanique est d’origine Chrysler et seules les suspensions sont modifiées. Elles sont affermies, histoire d’offrir une tenue de route « à l’européenne ». Au Canada, la gamme est différente. Il y a 4 niveaux de finition : Trendline, Comfortline, Highline et Execline. Tous ont droit au même moteur : le V6 de 4,0 litres.

Photo: Volkswagen

Mais il y a un ou deux mais… Chrysler s’est gardé en exclusivité les fonctionnalités les plus intéressantes : les sièges rabattables dans le plancher, le fameux « Stow’n go », ou bien les sièges pivotants de la deuxième rangée, le « Swivel’n go ». Et les prix sont plus élevés pour les véhicules allemands : de 27 975 à 49 975 $ CDN contre 26 595 à 42 995 $ CDN en combinant les Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country (en admettant tout de même que la Grand Caravan de base offre un antédiluvien V6 3,3 litres couplé à une boîte automatique 4 rapports).

La question à 30 000 dollars

Dans son édition 2010, le Guide de l’auto, en parlant de la Routan se demande « Pour qui et pourquoi? » et ajoute plus loin : « Pourquoi l’acheteur irait-il donc chez Volkswagen quand Chrysler se spécialise dans la distribution de ce produit depuis ses débuts? Poser la question, c’est y répondre ». Et cela résume bien l’attitude des consommateurs dès le lancement. Pour l’année calendaire 2008, Volkswagen écoule 355 exemplaires au Canada et 3 387 aux États-Unis.

Pour sa première année complète sur le marché, 2009, la Routan se vend à 1 489 exemplaires au Canada et 14 681 chez l’Oncle Sam. On est très loin des objectifs initiaux. À partir de là, les ventes ne vont que baisser. Et ce ne sont pas les timides retouches esthétiques de 2011 ni l’installation du nouveau V6 Pentastar de 3,6 litres (283 chevaux) qui vont changer grand-chose. Au Canada, la version Execline est supprimée en 2012. L’usine de Windsor arrête de produire des Routan en juillet 2012, et les millésimes 2013 et 2014 (aux É.-U. pour ce dernier) servent à écouler les stocks alors que la Routan est réservée aux ventes de flottes à partir de 2013 chez nos voisins du Sud.

Photo: Volkswagen

Les ventes canadiennes (calendaires) s’établissent comme telles : 1 010 exemplaires en 2010, 842 en 2011, 617 en 2012 et 100 en 2013. Aux États-Unis, les ventes sont : 15 961 exemplaires en 2010, 12 743 en 2011, 10 484 en 2012, 2 109 en 2013 et 1 103 en 2014. Ce qui fait un total de 4 413 Touran écoulées au Canada et 60 468 aux États-Unis. Sur la même période, Dodge commercialisait 286 675 Dodge Grand Caravan au Canada et 828 239 aux États-Unis tandis que Chrysler vendait 29 157 Town & Country au Canada et 781 788 aux É.-U.. La minifourgonnette VW a connu la déroute… tan!

Il faudra attendre 2018 et l’Atlas, un pur produit maison cette fois-ci et fabriqué à l’usine de Chattanooga, pour que Volkswagen retrouve le succès avec un véhicule capable de transporter 7 personnes. Mais bon, ça n’était pas trop difficile de faire mieux…