En vidéo : Le Guide de l'auto s'amuse avec la McLaren Artura 2023

De passage à Las Vegas, en périphérie du Las Vegas Motor Speedway, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert est allé découvrir la McLaren Artura 2023, une sportive dotée d'une motorisation hybride rechargeable.

Dans le but de réduire le poids et d’augmenter la rigidité structurelle, McLaren a choisi des matériaux en conséquence. « On utilise une nouvelle coque qui est faite en fibre de carbone, alors que les extrémités du châssis sont en aluminium. Les panneaux sont en aluminium pressé », explique Antoine.

Puissante et rapide

« [Cette McLaren] a un V6 biturbo et un moteur électrique placé entre le moteur à essence et la nouvelle transmission séquentielle à huit rapports », mentionne Antoine. La puissance s’élève à 671 chevaux et l’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,0 secondes.

Sa batterie de 7,4 kWh lui octroie une autonomie entièrement électrique de 19 milles (environ 30 kilomètres). « J’ai pu parcourir — sur la route — exactement 18 milles en mode 100 % électrique, avant de tomber en mode hybride », précise le journaliste.

Photo: Antoine Joubert

Étonnamment maniable

Avec un poids de 1 495 kg, Antoine s’étonne de la manœuvrabilité sur piste. « [Elle] est incroyablement agile et facile à conduire sur circuit ». Il précise que le vecteur de couple, les pneus de performance Pirelli P Zero Corsa et l’empattement court ajoutent au comportement enjoué de l’exotique.

Photo: Antoine Joubert

Le constat est similaire sur la route. « C’est une voiture étonnamment silencieuse et maniable. Il y a différents modes de conduite pour modifier l’expérience de conduite », souligne-t-il. En effet, les quatre modes changent une série de paramètres comme la suspension.

À bord, Antoine note l’habitacle mis au goût du jour grâce à une nouvelle console centrale avec un écran de dix pouces incliné vers le pilote. Certaines commodités arrivent d’office aussi comme Apple CarPlay et Android Auto.

Photo: Antoine Joubert

Visionnez la capsule au haut de cet article pour connaitre toutes nos impressions sur cette bagnole d'exception!