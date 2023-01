La McLaren 720S tire sa révérence, sa remplaçante est déjà bien avancée

La production de la McLaren 720S se terminera sous peu et il n’est plus possible de commander un exemplaire. Le fabricant anglais a confirmé la nouvelle dans les derniers jours à différents médias dont Autocar.

Lancée en 2017 comme modèle 2018, cette voiture exotique phare se décline en formats coupé et cabriolet, chacun renfermant un moteur V8 turbocompressé de 4 litres qui produit une puissance de 710 chevaux et un couple de 568 lb-pi. De quoi abattre le sprint 0-100 km/h en 2,9 secondes. Elle existe aussi dans une version plus légère et plus explosive, la 765LT.

On se rappelle que le distributeur canadien Pfaff Automotive a commandé l’an dernier 10 exemplaires spéciaux de la 720S préparés par l’équipe de McLaren Special Operations (MSO) afin de souligner le 10e anniversaire de la marque au Canada. Ceux-ci arborent même une feuille d’érable sur la bande du capot et sous l’aileron arrière.

Photo: McLaren

McLaren n’a pas encore donné de détails sur la remplaçante de la 720S, mais un porte-parole américain a confié à Automotive News que son développement est déjà bien avancé, ajoutant qu’il s’agira plus d’une évolution de la 720S que d’un tout nouveau modèle.

Selon le représentant, la demande des clients est telle que les réservations sont déjà complètes au moins jusque dans les premiers mois de 2024… même si personne n’a encore vu de quoi aura l’air le modèle de production ni quelle motorisation il abritera.

Photo: Caleb Gingras

Il est possible que le V8 soit de retour, mais compte tenu de tout l’argent que McLaren a investi dans le développement d’une technologie hybride pour sa nouvelle Artura, attendez-vous à une certaine forme d’électrification. Chose certaine, la puissance sera supérieure aux 710 chevaux de la 720S sortante.

Le reste de la gamme de voitures de route de McLaren se compose actuellement de ladite Artura et de la GT. À quand un VUS pour rivaliser avec les Ferrari Purosangue et Lamborghini Urus? La compagnie y songe de plus en plus, mais ce ne sera pas avant le milieu de la décennie.

En vidéo : Essai routier de la McLaren Artura 2023