Le Guide de l’auto de retour à la télé!

Les vidéos les plus populaires du Guide de l’auto en 2022

L’année 2022 tire à sa fin et le Guide de l’auto a dressé le palmarès des cinq vidéos qui ont obtenu le plus grand nombre de visionnements au cours de 12 derniers mois. Suivant la tendance de l’industrie, les meilleurs véhicules électriques et les meilleurs VUS compacts figurent encore parmi …