McLaren 750S 2024 : une évolution de la 720S en puissance et légèreté

La McLaren 720S n’est plus. Voici sa remplaçante, la 750S. Si vous trouvez que les deux voitures se ressemblent comme deux gouttes d’eau ou presque, vous n’avez pas tort. Dans les faits, McLaren affirme qu’environ 30% des composantes sur la 750S sont nouvelles ou modifiées.

Cette dernière se veut plus légère de 30 kg pour un poids total de 1 389 kg. De nouvelles jantes forgées à 10 branches (-13,8 kg) et des sièges baquets avec coque en fibre de carbone (-17,5 kg) sont disponibles, mais la compagnie souligne aussi l’échappement à sortie centrale (inspiré de la McLaren P1), le pare-brise et le combiné d’instruments plus légers.

Ne pesant que 49 kg de plus que le coupé, le cabriolet 750S Spider possède un toit rigide rétractable qui s’ouvre en moins de 11 secondes jusqu’à une vitesse de 50 km/h.

Plus puissante que sa devancière, la nouvelle 750S renferme le même V8 biturbo de 4 litres à quelques exceptions près. Par exemple, les pistons proviennent de la 765LT et une pompe à carburant supplémentaire a été installée. Le résultat est une cavalerie de 740 chevaux (+30) et un couple de 590 lb-pi (+22), le tout acheminé aux roues arrière.

Selon McLaren, la 750S est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de 0 à 200 km/h en 7,2 secondes, aidée également par une optimisation des engrenages de la transmission séquentielle à sept rapports.

Les ingénieurs ont ensuite retravaillé la suspension, élargi la voie avant et augmenté la sensibilité de la direction dans le but d’accroître la maniabilité. Parlant du châssis, le système qui permet de soulever le devant de la voiture peut désormais le faire en seulement quatre secondes, ce qui est plus rapide qu’avec toute autre McLaren.

Les acheteurs de la 750S qui souhaitent rouler beaucoup sur circuit peuvent opter pour des freins de piste améliorés, conçus avec des disques en céramique et des étriers monoblocs issus de la Senna, ainsi que pour un nouveau servofrein, une pompe à vide et une technologie de refroidissement des étriers intégrée issue de la Formule 1. N’oublions pas les pneus Pirelli P ZERO Trofeo R conçus pour la piste et les boulons de roue ultralégers en titane.

Pour revenir au design, vous remarquerez que le museau (incluant le becquet inférieur), les phares, les ouvertures sur les flancs ainsi que l’aileron arrière (plus gros et plus léger) sont légèrement différents de ceux de la 720S.

L’habitacle ne change pas tellement lui non plus, outre les sièges et le combiné d’instruments. De part et d'autre de ce dernier, on retrouve les commandes permettant de sélectionner les modes de propulsion et de conduite, ce qui veut dire que le conducteur peut alterner entre Confort, Sport et Piste tout en gardant les mains sur le volant. À ne pas manquer : l’option du plateau de chargement arrière qui comprend une petite lucarne permettant d’entrevoir le V8.

Les prix canadiens ne sont pas encore annoncés, mais McLaren accepte déjà les commandes. En plus de sa concession de Laval, rappelons que la marque britannique a récemment ouvert ses portes à Québec dans les mêmes installations que Maserati.

