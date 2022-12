Les 10 balados du Guide de l'auto les plus écoutés en 2022

En partenariat avec QUB Radio, Le Guide de l’auto produit et diffuse une panoplie de contenu audio. En plus de l'émission hebdomadaire du Guide de l’auto, on retrouve Podcast de chars, The Car Guide (en anglais), Histoire de chars, À la poursuite de Gilles Villeneuve et Au volant avec Gabriel Gélinas.

Alors que l’année 2022 tire à sa fin, nous vous présentons en rafale le palmarès des extraits audio qui ont généré le plus d’écoutes.

Bonne écoute... ou réécoute!

10. À quoi s'attendre du Salon CES 2023?

Au cours de cette émission diffusée en novembre dernier, Antoine Joubert et Germain Goyer se sont entretenus avec Mathieu Roy, chroniqueur techno. Avec lui, ils ont discuté des présentations et dévoilements attendus dans le cadre du Salon Consumer Electronics Show de janvier 2023.

9. À quoi ressemble le processus de vente d'un véhicule neuf en 2022?

Dans cet épisode du Guide de l’auto de mai dernier, Antoine Joubert et Germain Goyer ont invité François Gravel, représentant des ventes chez Arbour Volkswagen. En compagnie de Mathieu Roy, ils ont aussi échangé au sujet des assistants personnels et vocaux dans l’automobile.

8. Le prix des véhicules d'occasion a-t-il réellement augmenté de 43%?

L’année 2022 a entre autres été marquée par une hausse considérable du prix des véhicules d’occasion. En mars, Antoine Joubert et Germain Goyer en ont discuté avec Bruno Malo, vice-président des ventes et achats chez Automobiles en direct.

7. Entrevue avec Mario Vaillancourt de la SAAQ

En mars 2022, les animateurs de l’émission Le Guide de l’auto ont reçu Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ. Ils l’ont questionné sur le coût baissé du permis de conduire et le bilan routier de l’année précédente.

6. Actualités: Honda confirme l'arrivée d'un CR-V hybride

En juillet dernier, Honda a confirmé la commercialisation d’un CR-V hybride. Antoine Joubert et Germain Goyer en avaient parlé en long et en large dans le segment réservé aux actualités. Il avait aussi été question du dévoilement de la Toyota Crown 2023.

5. Entrevue avec François Gravel

En mai 2022, les deux animateurs de l’émission Le Guide l’auto ont démystifié les rouages et le processus de vente d’un véhicule neuf en compagnie de François Gravel, représentant des ventes chez Arbour Volkswagen.

4. Entrevue avec Michel Barrette

En février 2022, Michel Barrette a ajouté une pièce de résistance à sa collection : la camionnette de la série Léo. Il a discuté de sa nouvelle acquisition avec Antoine Joubert et Germain Goyer.

3. 10 modèles qui coûtent beaucoup trop cher d'essence

Frédéric Mercier et Germain Goyer ont dressé la liste des dix modèles les plus gourmands en essence. Enregistré à la fin de l’année 2021, cet épisode de Podcast de chars fait partie des extraits audio les plus écoutés de l’année 2022.

2. Les 10 véhicules électriques avec la meilleure autonomie

Plus que jamais en 2022, les consommateurs québécois se sont intéressés à l’automobile électrique. Avec le coût d’acquisition, l’autonomie fait définitivement des enjeux. Dans cet épisode de Podcast de chars, Frédéric Mercier et Germain Goyer ont dressé le palmarès des 10 véhicules électriques ayant la meilleure autonomie.

1. Les voitures hybrides qui ne coûtent presque rien en essence

Bien que l’automobile électrique se trouvait sur toutes les lèvres en 2022, elle ne convient certainement pas à tous. L’hybride représente donc une excellente avenue pour les consommateurs qui désirent réduire leur consommation de carburant. Dans cet épisode de Podcast de chars, Frédéric Mercier et Germain Goyer ont dressé le palmarès des voitures hybrides qui ne coûtent presque rien en essence.