Concept Buick Centurion : l’idée du futur… en 1956

En plus d’arborer des lignes radicales, ce concept de Buick est le premier de l’histoire à utiliser une technologie qui nous est aujourd’hui familière.

Le 19 janvier 1956, les visiteurs de l’hôtel Waldorf-Astoria de New York découvrent les nouveaux concepts du Motorama de GM. Parmi eux, la Chevrolet Impala, l’Oldsmobile Golden Rocket, la Pontiac Club de Mer, les Cadillac Eldorado Brougham et Brougham Town Car, la GM Firebird II et la Buick Centurion. Après New York, cette exposition itinérante passera par Miami, Los Angeles, San Francisco et Boston. Au total, ce seront plus de 2,2 millions de personnes qui auront pu admirer la vision du futur selon General Motors.

Elle voit rouge

De tous ces concepts, le Centurion est certainement le , et pas seulement à cause de sa couleur rouge et blanc. La Buick Centurion se distingue des canons esthétiques de l’époque par son avant en pointe, l’absence de calandre et de pare-chocs, un capot plus bas que les ailes avant, de vastes ailes arrière sur un plan horizontal (qui préfigurent celles des Buick et Chevrolet 1959) et, bien sûr, le pare-brise panoramique offrant une vue intégrale sur le monde environnant. Les couleurs sont séparées par une fine ligne de chrome, similaire à celle des Buick de production de la période. L’arrière se finit par un cône incorporant les phares de recul et de stop. Les feux de stationnement et les clignotants sont intégrés dans un élément chromé qui accueille aussi les sorties d’échappement. L’ensemble de la carrosserie est en fibre de verre.

Tout de rouge tendu, l’intérieur se démarque également des berlines américaines de l’époque avec quatre sièges baquets recouverts de cuir, chacun avec une ceinture de sécurité et des appuie-têtes ajustables en hauteur, alors que les banquettes sont la norme. Lorsque la porte s’ouvre, les sièges avant se reculent automatiquement pour faciliter l’accès. Si le dossier est incliné, ils s’avancent pour aider les passagers à s’installer à l’arrière.

Au milieu de l’habitacle se trouve une large console centrale chromée qui sert de support au volant et qui contient la colonne de direction (une colonne de direction classique dans l’axe volant sera aménagée plus tard). Le volant lui-même comprend un bouton rotatif pour la sélection des rapports de boîte. En guise de compteur de vitesse, c’est un disque qui tourne devant une aiguille fixe. On retrouve aussi la climatisation (alimentée par deux entrées à la base du pare-brise) et une horloge numérique. Pas mal pour 1956… mais le Centurion possède autre chose d’unique.

35 ans d’avance!

Au-dessus du cône arrière, une caméra de télévision fait office de rétroviseur! Les vrais rétroviseurs, eux, ont disparu. Pesant près de 3 kilos, cette caméra a été développée spécialement par University Broadcast System Inc. pour résister aux chocs et ainsi offrir une image stable. Elle est reliée à l’écran noir et blanc de 4 pouces par 6, situé sur la console centrale. Communément utilisée aujourd’hui, l’idée ne prendra pas à l’époque et il faudra attendre 1972 pour la revoir sur un concept Volvo, le VESC (pour Volvo Experimental Safety Car). Mais ce n’est qu’en 1991 qu’une auto de série, la Toyota Soarer, bénéficiera d’une telle technologie (uniquement au Japon).

Photo: General Motors

Pour la partie mécanique, la Buick Centurion repose sur un châssis de 118 pouces (3,0 mètres) et mesure 5,41 mètres de long. Le moteur est un V8 de 322 pouces cubes (5,3 litres) similaire à ceux de série mais revu pour générer plus de puissance (325 chevaux contre 220 pour les modèles de rue) grâce à quatre carburateurs double corps placés sur les côtés, afin de réduire la hauteur du capot. La boîte de vitesses est une Dynaflow. Les caches de roue possèdent des ailettes pour aider au refroidissement des quatre freins à tambour.

Et dire que c’est la première auto réalisée par un jeune designer qui va avoir… une jolie carrière.

Photo: General Motors

Des débuts prometteurs

Après avoir décroché un diplôme du MIT, Chuck Jordan entre chez General Motors en 1949 comme ingénieur au département du style. Là, il travaillera sur différentes machines (tracteurs, trains) puis dessinera des camions. Le projet XP-301, qui deviendra la Buick Centurion, lui est assigné par Harley Earl, le vice-président responsable du design de GM. En 1957, il prend le titre de directeur du studio de design Cadillac (il sera activement impliqué dans les immenses ailerons du modèle 1959) avant d’être chargé du design extérieur des autos et camions de GM.

Après avoir été directeur du design d’Opel, en Allemagne, de 1967 à 1970, il revient aux États-Unis pour être responsable du style extérieur du groupe Oldsmobile, Buick et Cadillac avant d’occuper le même poste pour Chevrolet, Pontiac et les véhicules commerciaux de 1972 à 1977. Cette année-là, Bill Mitchell le désigne comme son successeur à la tête du design de GM. Mais c’est finalement Irv Rybicki qui est choisi par la direction. Les années Rybicki s’avéreront assez calamiteuses pour la compagnie et Jordan sera enfin nommé au poste suprême en 1986. Il réussira à redonner du panache aux modèles GM avant de partir à la retraite en 1992 et d’être remplacé par Wayne Cherry. Il déclarera à propos du Motorama (1953-1956) : « Durant mes 43 ans chez GM Design, je n’ai jamais connu de période plus excitante, plus créative, plus productive que les années Motorama. Je crois que ces concepts ont eu une profonde influence sur l’âge d’or du design automobile américain ».

Photo: General Motors

Quant à la Buick Centurion, et contrairement à de nombreux véhicules concepts présentés aux différents Motorama, elle n’est pas passée au broyeur et est aujourd’hui exposée au Alfred P. Sloan Museum, à Flint dans le Michigan. Au sujet de son nom, on sait qu’il n’a rien à voir avec un soldat de l’armée romaine mais serait plutôt un jeu de mots autour du modèle Century, employé par Buick de 1936 à 1942 et relancé avec succès au millésime 1954. « Centurion » sera réutilisé par Buick de 1971 à 1973 pour un modèle de milieu de gamme, placé entre les LeSabre et Electra 225, et produit à 110 809 exemplaires durant ces trois ans. Il n’y avait cependant plus de caméra de recul…

