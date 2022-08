Myers Manx 2.0 : le célèbre dune-buggy renaît 100 % électrique

Meyers Manx, le célèbre fabricant californien de dune-buggy, a dévoilé lundi soir les premières images de son nouveau véhicule électrique. Baptisé le Meyers Manx 2.0, il sera officiellement dévoilé la semaine prochaine dans le cadre du prestigieux événement The Quail à Carmel en Californie.

Si le dune-buggy d’antan empruntait le châssis et la mécanique de la légendaire Volkswagen Beetle, l’approche est bien différente pour cette nouvelle création. En effet, il utilisera un châssis monocoque en aluminium. Il profitera de suspensions indépendantes, de freins à disque aux quatre coins et sera également muni d'une direction assistée électriquement.

Meyers Manx, dont les droits ont été rachetés du fondateur un an avant son décès par Phillip Sarofim, entend proposer deux tailles de batteries (20 et 40 kWh). En optant pour celle avec la plus grande capacité, on jouira d’une puissance et d’un couple estimés à 202 chevaux et 240 livres-pied. Deux moteurs électriques achemineront le tout à chacune des roues arrière. Quant à l’autonomie, elle est estimée à 483 kilomètres et serait coupée de moitié avec la batterie de plus petite capacité.

L’échelle de prix de ce nouveau véhicule de plaisance n’a pas été divulguée. La livraison officielle devrait débuter en 2023. Les 50 premiers exemplaires seront acheminés aux consommateurs qui accepteront d’être, en quelque sorte, des cobayes alors qu’il restera des détails à peaufiner.

