La Bugatti de Cristiano Ronaldo envoyée dans le mur

Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes les plus populaires et les plus riches de la planète. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre qu’il possède plusieurs voitures d’exception dont quelques Bugatti.

En vacances sur l’île espagnole de Majorque, le joueur vedette du Manchester United a fait livrer deux de ses véhicules au manoir qu’il loue avec sa famille.

Un employé de Ronaldo tâché de conduire sa Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse aurait perdu le contrôle du véhicule, l’envoyant directement dans un mur. L’incident s’est produit dans la municipalité de Bunyola. Heureusement, aucun blessé n’a été rapporté.

Cristiano Ronaldo 's Bugatti Veyron suffered an accident on Monday morning in Mallorca. Apparently Cristiano was not inside the vehicle. [@UHmallorca] #mufc pic.twitter.com/WtG5crWWsd — The United Stand (@UnitedStandMUFC) June 20, 2022

La Bugatti Veyron de Ronaldo a une valeur estimée de près de 3 M$ CAD. On ne connait pas l’étendue des dommages pour le moment. L’autre véhicule qui a été livré au joueur de soccer portugais est un Mercedes-Benz Classe G.

En vidéo: La Bugatti Chiron Pur Sport épate sur le Nürburgring