Bugatti fait un adieu au moteur W16 avec la W16 Mistral

Signe des temps, Bugatti fait un hommage à son légendaire moteur W16 avec la W16 Mistral, la dernière de son genre.

La W16 Mistral puise son inspiration à travers plusieurs modèles historiques de la marque. Ainsi, sur le plan esthétique, elle arbore les couleurs de la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid : une carrosserie noire avec des touches de brun truffe et d’accents jaunes.

Photo: Bugatti

La Mistral reprend aussi le pare-brise en forme de « V » et les deux prises d’air pour le moteur montées derrière les appuie-têtes.

« Pour refléter le nouveau caractère de la W16 Mistral, nous avons également réinventé son expression frontale, pour nous rapprocher de la logique verticale de nos modèles exclusifs comme la Divo et La Voiture Noire », explique Achim Anscheidt, Directeur du Design chez Bugatti.

À l’arrière, les feux en motif en « X » sont repris de la Bolide. L’intérieur de la W16 Mistral quant à lui s’inspire de celui de la Chiron. Par exemple, les panneaux de portes contiennent un cuir tissé.

Photo: Bugatti

Et comme un clin d’œil aux illustres ancêtres de la W16 Mistral, le levier de vitesses — usiné dans un bloc d’aluminium massif — présente une touche de bois et une insertion en ambre.

Design fonctionnel

Axée sur l’ultime performance, la Mistral possède un design fonctionnel. Les phares ont été conçus pour aider à l’aérodynamisme du véhicule en canalisant l’air pour sortir par le passage des roues.

Photo: Bugatti

La calandre en fer à cheval est aussi plus large pour le radiateur. Les deux prises d’air latérales peuvent conséquemment se concentrer uniquement sur l’alimentation du système de refroidissement.

« Le feu arrière en X, quant à lui, a pour fonction de ventiler les refroidisseurs d’huile latéraux par des conduits reliant l’espace vide situé entre les faisceaux en X et les radiateurs latéraux. Ainsi, une chute de pression est créée entre les entrées latérales et les sorties à l’arrière, ce qui permet de gérer plus efficacement le circuit de refroidissement du W16 à moyenne température », explique Frank Heyl, Directeur Adjoint du Design chez Bugatti.

Photo: Bugatti

Plus de 1 500 chevaux

Le Mistral fait appel au même moteur qui a propulsé la Bugatti Chiron Super Sport 300+ : un W16 de 8 litres quadriturbo. Mais au lieu de produire 1 200 PS (1 184 chevaux), il développe une puissance phénoménale de 1 600 PS (1 578 chevaux).

Photo: Bugatti

« Nous savons que la W16 Mistral aura toujours une place importante dans l’histoire de Bugatti, car elle marque un tournant : avec elle, c’est la dernière fois que le plus grand moteur de l’histoire de l’automobile est utilisé dans une voiture de série », mentionne M. Anscheidt.

Seuls 99 exemplaires de la W16 Mistral seront fabriqués et vendus au prix de 5 millions d’euros net. Les livraisons débuteront en 2024. L’ensemble des véhicules W16 Mistral ont déjà été réservés, peut-on lire dans le communiqué.

En vidéo : la Bugatti Chiron Pur Sport épate sur le Nürburgring