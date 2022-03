En studio : trois nouveaux véhicules qui déçoivent

Ford Bronco : un toit souple qui laisse entrer la neige?

Aussi attrayant et en demande qu’il soit, le Ford Bronco n’est pas au bout de ses peines avec les problèmes de toit. Rappelons que certains des premiers exemplaires munis d’un toit rigide (conçu par un fournisseur et non par Ford) ont révélé des défauts de qualité et une usure anormale …