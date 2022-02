En studio : quelle fourgonnette choisir comme véhicule de travail?

Kia Carnival 2022 : la fourgonnette qui se prend pour un VUS

Les fabricants de fourgonnettes n’ont pas dit leur dernier mot . Avec un modèle comme la Kia Carnival 2022 , on découvre une manière nouvelle et originale de présenter une formule bien connue. On croit souvent à tort que plus personne ne veut de fourgonnettes. Pourtant, durant la première moitié …