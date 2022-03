Voiture et VUS de l’année 2022 : l’AJAC couronne ses gagnants

Les prix de la Voiture canadienne de l’année et du Véhicule utilitaire canadien de l’année 2022 ont été remis lundi soir par l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC).

Le tout s’est déroulé dans le cadre d’une émission spéciale en direct sur REV TV au lieu de la traditionnelle cérémonie au Salon international de l’auto de Toronto qui, comme on le sait, a été annulé pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie.

Les récipiendaires ont été choisis parmi les trois voitures et les trois VUS finalistes faisant partie des 13 gagnants de catégories annoncés tout au long du mois de février sur les médias sociaux.

Voiture canadienne de l’année 2022

Photo: Honda

Du côté des voitures, c’est la nouvelle Honda Civic de 11e génération qui remporte la palme, succédant à la Mazda3. Elle a devancé la Genesis G70, qui est largement modernisée pour 2022, ainsi que la Mazda MX-5.

Comme l’écrivait notre journaliste Antoine Joubert à la suite de son essai routier, la Civic est maintenant de retour au sommet de la catégorie des voitures compactes – plus mature et plus sophistiquée que jamais, avec un agrément de conduite à la hausse et toujours une excellente valeur.

C’est un choix qui fait l’unanimité ou presque puisque la Civic a aussi gagné le prix de la Voiture nord-américaine de l’année 2022 et le prix du Meilleur achat de sa catégorie en 2022 selon Le Guide de l’auto.

Véhicule utilitaire canadien de l’année 2022

Photo: Hyundai

Chez les utilitaires, c'est le Hyundai Tucson qui a été couronné, succédant ainsi au Genesis GV80. Redessiné de A à Z, ce VUS compact coréen a su en battre un autre, le tout nouveau et luxueux Genesis GV70, de même que le Toyota Corolla Cross, qui fait également ses débuts sur le marché.

Le Tucson ne passe vraiment pas inaperçu avec son nouveau design percutant, particulièrement la devanture qui en fait un véhicule que l’on reconnait au premier coup d’œil. Qui plus est, Hyundai a innové sous le capot en offrant des versions hybride et hybride rechargeable, la seconde avec plus de 50 km d’autonomie électrique.

Autres honneurs

Le Genesis GV70 peut tout de même se consoler, lui qui avait déjà remporté deux prix de l’AJAC il y a quelques semaines, soit celui pour la meilleure innovation sécuritaire avec son alerte d'occupant à l'arrière avancée (avec radar) et celui pour la meilleure innovation technique grâce à son lecteur d'empreintes digitales de bord.

Le prix de la meilleure innovation environnementale a par ailleurs été décerné à la Toyota Mirai pour son nouveau groupe motopropulseur avec pile à combustible.

Voici en terminant les gagnants des 13 différentes catégories de véhicules en 2022 selon l’AJAC :

