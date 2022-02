Un Toyota RAV4 2022 pour remplacer un RAV4 2018?

Au terme de la location de mon Toyota RAV4 XLE AWD 2018 qui n’avait que 24 000 kilomètres, j’ai racheté le véhicule pour la somme de 19 000 $ (plus taxes). Je songe toutefois à me procurer un RAV4 XLE AWD 2022 avec l’ensemble Premium. Le concessionnaire me donne 29 000 $ pour mon véhicule. Est-ce une bonne affaire? Est-ce que le nouveau modèle sera aussi fiable?

Bonjour Stéphane,

En effet, avec aussi peu de kilométrage, votre RAV4 détient une excellente valeur. Alors que le marché des véhicules d’occasion vit un important bouleversement, il n’est pas étonnant que le concessionnaire vous offre un montant si élevé. Après un court survol du marché, nous vous confirmons qu’il s’agit d’une offre bien intéressante.

Pour ce qui est de votre prochain achat, nous sommes d’avis que le Toyota RAV4 est le meilleur achat dans la catégorie des véhicules utilitaires compacts. Le Guide de l’auto l’a classé au premier rang, devant le Subaru Forester ainsi que le duo composé du Mitsubishi Outlander et Nissan Rogue.

Avant d’opter pour l’ensemble Premium au coût de 3000 $, nous vous conseillons d’analyser adéquatement vos besoins. Cet ensemble, qui comprend notamment un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, les phares antibrouillard à DEL et le système de mémoire du siège du conducteur, ne nous apparaît pas essentiel.

Rappelons que pour 2019, Toyota était débarqué avec la cinquième génération du RAV4. En procédant à la transaction, vous vous retrouverez donc dans un véhicule de conception plus moderne et dont la technologie est plus avancée qu'Avec votre modèle 2018.

Pour ce qui est de la fiabilité qui semble vous inquiéter, nous n’avons rien à relever de particulier à cet effet. Le Toyota RAV4 brille par sa grande fiabilité depuis des lunes déjà.

En vidéo: ce qu'il faut savoir sur les Toyota RAV4 d'occasion