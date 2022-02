C’est au Canada que la Ford Mustang et le Toyota RAV4 coûtent le moins cher

Il est abondamment question d’inflation depuis le début de la pandémie et on a l’impression que tout coûte beaucoup plus cher qu’avant. C’est vrai dans le domaine de l’automobile, en particulier les véhicules d’occasion qui ont pris énormément de valeur.

Cependant, il est toujours bon de faire des comparaisons pour se consoler. Les acheteurs canadiens l’ont plus facile que dans bien d’autres pays.

Le site britannique Confused.com, qui se spécialise en assurance et en financement, a comparé les prix de certains véhicules à travers le monde et nous apprend que c’est au Canada qu’une voiture sport et un VUS compact coûtent le moins cher, en tenant compte des différents taux de change en vigueur en ce moment.

Photo: Germain Goyer

Dans le premier cas, le modèle utilisé comme référence était la Ford Mustang, qui se vend chez nous à partir de 31 895 $ pour 2022. Le fameux coupé sport américain est plus abordable ici qu’aux États-Unis (2e place), en Australie (3e), en Corée du Sud (4e) et au Mexique (5e).

Le pire endroit pour acheter une Mustang? C’est au Cambodge, où il faut dépenser près de six fois plus qu’au Canada. La Norvège, paradis des véhicules électriques, arrive ensuite avec un prix cinq fois supérieur.

Pour ce qui est de l’exemple des VUS compacts, le site s’est basé sur le très populaire Toyota RAV4. Ici, son prix de base pour 2022 n’est que de 28 850 $, ce qui le rend moins cher que partout ailleurs. Le Japon (2e), le Mexique (3e), l’Ukraine (4e) et la Nouvelle-Zélande (5e) viennent ensuite, tout juste devant les États-Unis. À l’inverse, le RAV4 coûte quasiment six fois plus cher à Singapour et près du triple en Norvège.

Photo: Antoine Joubert

Au fait, la Norvège n’est pas le pays dans le monde où les véhicules électriques sont les plus abordables, du moins si l’on utilise la Tesla Model 3 comme mesure. Elle est devancée par Macao (1er), la Chine (2e), la Roumanie (3e), le Japon (4e) et la France (5e). Le Canada se situe environ au milieu du classement.

Rappelons aussi qu’une étude réalisée par Compare The Market en novembre 2020 identifiait le Canada comme le pays le moins cher pour se procurer une supervoiture, en l’occurrence la Porsche 911 Turbo S.

En vidéo : La Ford Mustang 2022, meilleur achat de sa catégorie selon Le Guide de l'auto