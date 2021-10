En vidéo : les modèles les plus populaire sur les réseaux sociaux

Pour le meilleur et pour le pire, les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans nos vies.

Pour les amateurs d’automobile, c’est un endroit parfait pour partager sa passion et découvrir de nouveaux bolides.

Parmi tous les modèles de l’industrie, lesquels sont les plus en vogue sur le web? Le site Zutobi a récemment déterminé les véhicules les plus répandus sur les réseaux sociaux en effectuant une compilation des mentions sur Twitter et Instagram ainsi que des publication sur Reddit.

Curieux de connaitre celui qui arrive en premier? Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!