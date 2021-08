L’Acura NSX aura sa version Type S

Acura a annoncé qu’une NSX Type S allait voir le jour pour l’année-modèle 2022.

Limitée à seulement 350 exemplaires dans le monde entier, cette voiture d’exception sera officiellement dévoilée le 12 août prochain dans le cadre du Monterey Car Week, un évènement annuel de grande envergure qui fait son retour après une pause forcée l’an dernier en raison de la pandémie.

Sans donner de détails techniques sur cette NSX Type S, Acura a mis la table en affirmant que cette version « rehausse les performances déjà impressionnantes de la supervoiture électrifiée de pointe d’Acura à un niveau supérieur, offrant plus de puissance, une accélération plus rapide, une tenue de route plus précise et une expérience davantage axée sur le côté émotionnel de la conduite. »

On peut donc s’attendre à ce que le groupe motopropulseur hybride développe une puissance supérieure aux 573 chevaux de la version régulière.

Rappelons que les versions de performance Type S effectuent actuellement un retour chez Acura. Les modèles TLX et MDX en bénéficieront eux aussi pour l’année-modèle 2022.

