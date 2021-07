Lotus Emira : une dernière Lotus à essence avant le virage électrique

Le dernier chapitre des voitures sport à combustion de Lotus s’amorce aujourd’hui avec le dévoilement de l’Emira, un nouveau coupé biplace à moteur central qui succède aux Elise, Exige et Evora.

« L’Emira change la donne pour Lotus, affirme d’entrée de jeu le directeur général de Lotus, Matt Windle. C’est la voiture de route la plus accomplie à sortir de l’usine de Hethel. […] L’Emira est une petite supervoiture avec toutes les sensations et les qualités accrocheuses des meilleures Lotus, mais en même temps elle se veut une voiture sport du quotidien, très confortable et pratique, puis équipée des dernières technologies que recherchent les conducteurs avertis. »

Photo: Lotus

Mesurant 4,41 mètres de long, 1,9 mètre de large et seulement 1,23 mètre de haut, avec un empattement de 2,58 mètres identique à celui de l’Evora mais des voies plus larges, la Lotus Emira profite d’un nouveau châssis en aluminium léger et d’un design clairement inspiré de la voiture électrique Evija. Elle s’impose instantanément parmi les plus beaux véhicules de production sur le marché. Ses roues de 20 pouces sont chaussées de pneus Goodyear Eagle F1 Supersport de série ou Michelin Pilot Sport Cup 2 en option.

À l’intérieur, les sièges, le volant et les commandes représentent une nette évolution par rapport aux Lotus précédentes. Il y a également plus d’espace, plus de rangement et des matériaux de meilleure qualité. L’écran central tactile de 10,25 pouces s’accompagne d’un second écran de 12,3 pouces derrière le volant et le tout est propulsé par un système d’infodivertissement propre à Lotus.

Photo: Lotus

Retour du V6 et un peu de magie signée AMG

Les premières livraisons sont prévues au printemps 2022. Initialement, l’Emira renfermera le même V6 surcompressé de 3,5 litres que l’on connaît déjà (emprunté à Toyota). Puis, l’été prochain, Lotus marquera une coupure avec le passé en offrant un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres provenant de Mercedes-AMG.

La division de performance du constructeur allemand a en effet agi comme partenaire technique dans le développement de l’Emira. L’admission et l’échappement du moteur ont été modifiés et les réglages ont été revus afin d’obtenir le caractère recherché par Lotus.

Photo: Lotus

Des boîtes manuelle, automatique et à double embrayage figureront au menu, tandis que la puissance variera de 360 à 400 chevaux. Ajoutez à cela un couple de 317 livres-pied et un poids pouvant descendre à 1 405 kilogrammes et vous obtiendrez des sprints de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes ainsi que de vitesses maximales atteignant 290 km/h.

La Lotus Emira est le premier nouveau modèle faisant partie du plan « Vision80 », qui vise à transformer Lotus en une marque véritablement mondiale d’ici 2028, année de son 80e anniversaire. Après elle, toutes les voitures dans la gamme seront 100% électriques.

