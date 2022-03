Lotus Eletre : le premier VUS de Lotus est à couper le souffle

On peut maintenant enlever Lotus de la très courte liste des compagnies automobiles qui n’offrent pas encore un véhicule utilitaire. Le fabricant anglais réputé pour ses voitures sport ultra légères et dynamiques vient en effet de dévoiler son premier modèle du genre, l’Eletre.

Venant rejoindre la supervoiture électrique Evija et le coupé sport à combustion Emira, ce VUS spectaculaire emploie deux moteurs électriques formant un rouage intégral et livrant une puissance combinée minimale de 592 chevaux. Il est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 260 km/h avant de s’immobiliser grâce à des freins dont les étriers peuvent employer jusqu’à 10 pistons.

La taille exacte de la batterie à haute tension n’est pas mentionnée mais serait supérieure à 100 kWh, selon Lotus. Grâce à son architecture électrique de 800 volts, l’Eletre peut se brancher à des bornes de recharge rapide allant jusqu’à 350 kilowatts. Son autonomie est estimée à 600 kilomètres d’après le protocole WLTP utilisé en Europe – attendez-vous plus à 500 kilomètres en Amérique du Nord.

Photo: Lotus

La conduite promet d’être très enlevante, sans surprise. Au menu : une suspension pneumatique adaptative, une direction active aux quatre roues, une barre stabilisatrice active et un système avancé de répartition du couple. Quatre modes de conduite sont offerts, soit Autonomie, Tourisme, Sport et Hors route. Eh oui, ce Lotus peut sortir des sentiers battus!

Gros véhicule

Physiquement, l’Eletre mesure 5,1 mètres de long (avec un empattement d’un peu plus de 3 mètres), 2,23 mètres de large et 1,63 mètre de haut, ce qui lui donne un gabarit très proche du Lamborghini Urus. L’extérieur s’inspire un peu des autres modèles de Lotus, notamment avec le toit noir contrastant, mais le faciès est encore plus agressif et unique.

Sur les flancs, on note des jantes au style percutant qui peuvent faire jusqu’à 23 pouces de diamètres, des caméras en guise de rétroviseurs (pour certains marchés seulement) et des poignées de portes affleurantes, tandis que la partie arrière est dominée par un aileron adaptatif au sommet du hayon et une barre de lumière à DEL qui s’étire sur toute la largeur pour se fondre dans les ouvertures aux coins.

Soulignons au passage que l’Eletre est truffé de caméras et de capteurs permettant une conduite semi-autonome avancée.

Photo: Lotus

Un intérieur qui épate

Disponible avec quatre ou cinq places, l’habitacle en met plein la vue également, d’abord par son immense écran central de 15,1 pouces à la manière des Tesla. Le conducteur a devant lui un mince tableau de bord numérique et un affichage tête haute, alors que le passager avant a droit à un affichage similaire réunissant des options d’infodivertissement.

Ici aussi, une bande de lumière trace la largeur du véhicule : elle change de couleur pour communiquer avec les occupants, nous dit Lotus. Un mélange de laine pour les sièges, de la microfibre pour les surfaces de contact et de la fibre de carbone recyclée à d’autres endroits agrémentent le décor.

Photo: Lotus

Enfin, l’Eletre se démarque avec ses rangements qu’on ne retrouve pas dans les autres véhicules de Lotus, des portières jusqu’au coffre (son volume n’est pas précisé) en passant par la console.

Lotus mentionne que l’Eletre est le premier d’une série de nouveaux véhicules électriques haut de gamme qui seront fabriqués dans une nouvelle usine chinoise à la fine pointe. Il en sortira plus tard cette année.

