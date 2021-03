Nettoyant sans eau DryShine : un essai concluant!

Ah, le mois de mars! Il fait encore un peu trop froid pour que l’on puisse sortir le boyau d’arrosage et laver sa voiture, mais assez beau pour que l’on ait envie qu’elle soit propre.

C’est là que les produits sans eau entrent en jeu!

Ça fait longtemps que des produits qui permettent de nettoyer sa voiture uniquement à l’aide de chiffons sont sur le marché, mais au cours des dernières années, on a assisté à l’arrivée de dizaines de marques des plus efficaces, en raison de nombreuses avancées en matière de silicone et autres produits chimiques.

Ainsi, pour nettoyer son véhicule avec ce genre de produits, tout ce qui compte, c’est qu'il ne fasse pas trop froid. Généralement, on vise une température extérieure de 5 degrés Celsius. Cela dit, l’efficacité de ces produits demeure limitée si l’auto est trop encrassée, comme c’est souvent le cas au Québec à la fin de l’hiver.

C’est là que la différence entre un bon produit et un produit « ordinaire » se fait sentir. À la recherche de la perle rare, nous sommes tombés sur un DryShine, une marque québécoise. Après l’avoir mis à l’essai, voici nos impressions.

Comment ça fonctionne?

La plupart du temps, un produit de lavage sans eau est un liquide contenant divers composés chimiques qui viennent envelopper la saleté, que l’on enlève ensuite simplement en passant un chiffon. Pour réduire les risques d’égratignures, ces produits emploient divers types de lubrifiants, scellants et cires, de sorte que la saleté, une fois soulevée, ne soit pas en contact avec la couche claire de la peinture. Qui plus est, ils laissent généralement derrière eux une couche de cire protectrice.

Dans les faits, cette protection est peu durable, et sert surtout à faire briller la peinture. De plus, si ces produits conviennent à une petite couche de poussière, ils ne parviennent pas à prévenir les égratignures lorsque la voiture est vraiment sale. Cela dit, il y a des exceptions.

DryShine est une entreprise québécoise de produits esthétiques et autres produits chimiques qui vend sa marchandise partout dans le monde. Elle vise à offrir des produits sans compromis, employant les molécules chimiques les plus appropriées à une tâche, quitte à faire monter le prix.

Il existe des dizaines de milliers de types de silicones que l’on peut retrouver dans un nettoyant sans eau. Certains sont bas de gamme, d’autres, pas mal plus dispendieux, et c’est là qu’est toute la différence.

Mode d’emploi

Souvent, ceux qui disent être déçus par un produit n’ont pas lu les instructions… Il est important de les respecter, car ce ne sont pas tous les nettoyants sans eau qui fonctionnent de la même manière. DryShine est plutôt simple à utiliser.

Le plus important, dans le cas présent, est de s’assurer que sa voiture ne soit pas au gros soleil, et que la carrosserie ne soit pas trop chaude. DryShine nécessite quelques dizaines de secondes pour agir avant d’être enlevé. Si la carrosserie est trop chaude, le produit va s’évaporer avant de faire ce qu’il a à faire, et laisser derrière lui des résidus de cire qu’il vous faudra nettoyer.

Quoi qu’il en soit, le nettoyant DryShine a une particularité. Il est en aérosol, qui contrairement à un vaporisateur, assure une couverture optimale. C’était d’ailleurs la meilleure façon de permettre aux différentes molécules que l’on retrouve dans ce produit d’agir ensemble.

Pour l’utiliser, on s’assure que sa voiture soit à l’ombre, on met de la bonne musique, et le plus important, on travaille une section à la fois! Choisissez une petite section, recouvrez-la d’une fine couche du produit, laissez-lui quelques secondes pour agir, et avant qu’il sèche, essuyez avec un chiffon en microfibre propre pour enlever la saleté. Évitez les mouvements de va-et-vient.

Sans mettre trop de pression, allez-y d’un passage lent pour tout enlever. Puis, en prenant un autre chiffon en microfibre sec, polissez la section que vous venez de laver. Vous obtiendrez une surface propre, brillante, et protégée par une couche de cire.

Vous n’avez qu’à répéter ce procédé sur toute la voiture, et elle sera aussi propre que si vous aviez utilisé de l’eau. Assurez-vous de changer de chiffon chaque fois qu’il devient sale. Vous réduirez ainsi les risques d’égratigner votre peinture.

Mais attention! Si votre bagnole est couverte de boue, il est préférable de la rincer à l’eau avant. Car avec ce type de lavage, la saleté se ramasse dans les chiffons. Il y a des limites à ce qu’ils peuvent accumuler!

Critique

DryShine est un peu plus dispendieux que ses rivaux. Vendu 15 $, il donne environ 8 lavages par canette, selon la taille de votre véhicule.

Cela dit, on voit tout de suite la différence à l’utilisation. Son pouvoir nettoyant est supérieur, et pour la saleté tenace, comme de la poussière de frein, il suffit de le laisser agir plus longtemps. Le fait qu’il soit en aérosol le rend facile d’utilisation, et permet d’ajuster la quantité de produit à appliquer selon le niveau de saleté du véhicule.

Le produit s’enlève vraiment facilement, et la cire qu’il laisse derrière lui se polit sans effort. Sa principale qualité, c’est qu’il laisse une véritable couche de cire, et ne fait pas seulement rehausser la brillance.

Nous vous invitons à regarder les photos « avant-après », pour que vous puissiez constater le résultat final.

En ce qui concerne les aspects négatifs de DryShine, il n’a que ceux qui sont partagés par les autres produits du genre. Il faut éviter d’être trop au soleil pour ne pas qu’il s’évapore, et c’est pas mal tout.

Après un essai en bonne et due forme, le nettoyant sans eau DryShine s’est avéré fort efficace. Il est hautement performant, et nous le recommandons chaudement à ceux qui veulent nettoyer leur voiture sans devoir sortir tout leur attirail, ou qui ont un accès limité à de l’eau courante.