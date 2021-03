Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Mercedes-Benz Classe A

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Et parmi eux, les sous-compactes de luxe sont traditionnellement dominées par les constructeurs allemands. On retrouve donc logiquement une voiture germanique à la première place, la Mercedes-Benz Classe A.

Un véhicule impressionnant

Pour sa nouvelle voiture d’entrée de gamme, la marque à l’étoile n’a pas fait les choses à moitié. Disponible en version à coffre ou à hayon, la Classe A n’a plus rien à voir avec le multisegment Classe B qui ne s’est jamais vraiment démarqué.

Photo: Daimler AG

Sous le capot niche un moteur à 4 cylindres de 2 litres. Grâce à la suralimentation, ce dernier développe 188 chevaux dans la berline et 221 chevaux dans le modèle à cinq portes. En dépit de cette différence de cavalerie, la berline n’est pas sous motorisée et fait bonne figure au quotidien. Les deux modèles proposent une bonne tenue de route, un roulement ferme mais supportable, ainsi qu’un très bel habitacle, doté du système multimédia MBUX, beaucoup plus efficace que son prédécesseur.

Et pour ceux qui souhaitent des performances plus affirmées, il est possible d’opter pour le modèle AMG. Avec un moteur similaire aux autres versions (4 cylindres turbo de 2 litres), la puissance grimpe sensiblement pour atteindre 302 chevaux.

Photo: David Miller

Les autres marches du podium

La deuxième place de notre classement revient à l’Audi A3, qui demeure dans le coup en dépit de son âge avancé. Grâce à une gamme étendue, des performances convaincantes et un rouage intégral qui fait toujours partie des meilleurs, l’Audi A3 reste une valeur sûre de sa catégorie. Cela dit, un nouveau modèle 2022 est en approche, muni de technologies plus évoluées et d’un habitacle encore amélioré. Les amateurs de sport pourront aussi bientôt compter sur les versions S3 et RS3, les rivales directes des modèles AMG chez Mercedes-Benz.

Photo: Audi Canada Inc.

Enfin, la troisième position est occupée par la BMW Série 2, ou plutôt « les » BMW Série 2. En effet, le constructeur bavarois commercialise deux modèles radicalement différents sous la même appellation. Les modèles coupé et cabriolet, équipés d’un rouage à propulsion et de moteurs performants, s’adressent aux puristes et aux amateurs de conduite sportive.

Photo: William Clavey

Le second modèle, une berline, est doté d’un rouage à traction et de moteurs moins performants. Il s’agit d’une voiture d’entrée de gamme qui ne cible pas du tout le même public. À vous de voir où se trouvent vos priorités…

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l’auto 2021 dans toutes les catégories, c’est par ici!