Parle-moi de ton char : Abel et son Chevrolet Bel Air Low Rider

Dans le cadre de sa série Parle-moi de ton char, l’équipe du Guide de l’auto est allée à la rencontre de Québécois propriétaires de voitures qui sortent de l’ordinaire.

Au cours de cet épisode, nous vous proposons une incursion dans le monde des Low Riders, ces véhicules d’époque radicalement modifiés et équipés d’une suspension hydraulique.

Abel Giroux est propriétaire d’un Chevrolet Bel Air 1957. Attiré par le phénomène du « low riding » dès les années 90, il a fait l’acquisition de son Bel Air il y a quelques années, après avoir discuté avec l’ancien propriétaire pendant des mois avant de finalement le convaincre de lui céder son véhicule!

Au fil des années, Abel a apporté de nombreuses modifications au Bel Air, de la suspension à la mécanique en passant par l’habitacle, le système de son, etc. Et croyez-le ou non, ce n’est pas terminé!

