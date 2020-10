La Ford Focus RS RX de Ken Block vendue pour 264 000 $

Le pilote de course et spécialiste du drifting Ken Block n’a plus besoin de présentation. Célèbre pour ses cascades spectaculaires, notamment dans la série de vidéos Gymkhana, l’ambassadeur de la marque Ford possède aussi des bolides hors du commun.

Jeudi dernier, lors d’un encan de Barrett-Jackson, sa fameuse Ford Focus RS RX 2016 s’est vendue pour la somme impressionnante de 200 000 $ américains, soit l’équivalent de 264 000 $ canadiens. C’est plus de cinq fois le prix d’une Focus RS ordinaire à l’époque!

La voiture en question, vedette du clip Gymkhana Nine Raw Industrial Playground qui a été visionné plus de 45 millions de fois sur YouTube, est une authentique machine de rallycross poussée à l'extrême. Elle renferme un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres signé Ford Performance et M-Sport, avec un monstrueux turbocompresseur Garrett qui élève la puissance à 600 chevaux, rien de moins.

Cette cavalerie explosive est contrôlée par une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports et des différentiels Sadev. Elle a nécessité plusieurs renforcements du châssis et de nouveaux amortisseurs signés Rieger. N’oublions pas la cage de sécurité homologuée par la FIA, les sièges de course Recaro et le volant sport sur mesure qui se trouvent dans l’habitacle.

On ignore ce que compte faire l’acheteur avec cette petite bombe, mais rappelons que celle-ci n’est pas légale sur la route.

Tout l’argent amassé par la vente de la Ford Focus RS RX 2016 de Ken Block ira à l’organisme Team Rubicon, qui vient en aide aux personnes touchées par des désastres naturels, en plus de jouer un rôle humanitaire comme c’est le cas présentement avec la pandémie de COVID-19.

En vidéo : La Ford Focus RS 2018 avec Ken Block!