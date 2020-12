Gymkhana 2020 : Travis Pastrana devient fou au volant d’une Subaru de 862 chevaux

La saga Gymkhana est de retour sur le web pour une 11e édition!

Lancée par le pilote américain Ken Block, cette série de vidéos de drift est rapidement devenue une référence pour les amateurs de pilotage extrême.

Pour cette nouvelle mouture, Ken Block laisse sa place à Travis Pastrana, qui reprend le flambeau avec brio. Dans sa ville natale d’Annapolis, dans le Maryland, Pastrana a démontré tout son savoir-faire au volant d’une Subaru WRX STI lourdement modifiée, dont le moteur Boxer de 2,3 litres développe une puissance à peine croyable de 862 chevaux et un couple de 664 livres-pied.

Au cours de la vidéo d’un peu plus de 9 minutes, Pastrana dévale les routes de la municipalité – évidemment fermées pour l’occasion - à des vitesses folles, ne manquant pas une opportunité de faire quelques pirouettes en dérapage contrôlé. On le voit même effectuer quelques sauts absolument incroyables. Et oui, il s’agit bien de réelles cascades!

La nouvelle Subaru BRZ en action

Cette nouvelle vidéo de la série Gymkhana représente un retour en force pour Subaru, dont les produits étaient associés à la série à ses débuts avant que Ken Block ne s’associe à Ford.

Subaru n’a pas manqué l’occasion de se faire voir, intégrant à la vidéo sa toute nouvelle BRZ 2022 dévoilée il y a à quelques semaines à peine. On peut effectivement voir la nouvelle voiture sport effectuer de jolis dérapages contrôlés aux côtés de la STI de Pastrana. L’histoire ne dit toutefois pas qui était le pilote au volant de la BRZ!

Quelques heures après sa mise en ligne sur YouTube, la vidéo de ce onzième Gymkhana comptait déjà près de 500 000 visionnements. Le Gymkhana 10, publié il y a près de deux ans, a été vu à plus de 31 millions de reprises.

