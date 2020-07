Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Ford Mustang

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des voitures sport.

Le podium reste le même, ce qui signifie que la Ford Mustang (PDSF à partir de 31 080 $) demeure le meilleur achat cette année pour ceux qui recherchent une sportive à prix abordable.

Toujours disponible en configurations coupé et cabriolet, le célèbre pony car sait combler les amateurs de puissance. Son quatre cylindres turbo de 2,3 litres développe 310 chevaux et 350 livres-pied de couple, réalisant de vives accélérations tout en affichant une consommation moyenne raisonnable de 9,4 L/100 km. Pour les puristes, la Mustang GT à moteur V8 de 5,0 litres envoûte les oreilles et frappe fort avec sa cavalerie 460 chevaux – ou 480 dans le cas de l’édition BULLITT.

Photo: Ford

Beaucoup plus chères, mais terriblement redoutables tant en piste que sur la route, les Mustang Shelby GT350 et Shelby GT350R font un malheur avec leur V8 de 5,2 litres déballant 526 chevaux. Mais comme vous le savez, le summum est la nouvelle Mustang Shelby GT500, qui pousse la puissance et le couple à 760 chevaux et 625 livres-pied, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ. Par contre, c’est la seule qui n’offre pas de boîte manuelle.

En deuxième place, on retrouve la voiture qui a remporté notre titre de Meilleur achat 2020 dans la catégorie des décapotables, la Mazda MX-5 (PDSF à partir de 33 100 $). Avec son agrément de conduite indéniable, sa superbe tenue de route, sa direction précise et son caractère enjoué, ce petit roadster japonais charme à coup sûr. Que vous optiez pour la version à toit souple ou la RF à toit rigide rétractable, le design est intemporel et l’ergonomie à bord est excellente.

Finalement, la troisième place dans la catégorie des voitures sport revient encore une fois aux Subaru BRZ et Toyota 86 (PDSF à partir de 27 995 et 30 150 $, respectivement), deux jumelles séparées à la naissance. Au-delà de leur style réussi, elles démontrent une tenue de route digne de sportives pures grâce à leur poids léger et à leur maniabilité. Sous le capot, leur quatre cylindres à plat de 2,0 litres livrent des performances satisfaisantes, étant marié à une excellente boîte de vitesses.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Ford Mustang – 81% Mazda MX-5 – 80% Subaru BRZ / Toyota 86 – 79%

