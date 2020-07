En studio : quelle Ford Mustang choisir?

Christian, un lecteur du Guide de l’auto, est propriétaire d’une BMW M240i qu’il souhaite changer.

Il est intéressé par la Ford Mustang, mais ne sait pas quelle variante choisir. Intéressé par la puissante Shelby GT350, il se demande s’il s’agit d’un choix approprié pour quelqu’un qui, comme lui, n’a pas l’intention de conduire son véhicule sur la piste.

Une Ford Mustang GT serait-elle un choix plus raisonnable? Qu’en est-il des variantes Bullitt et Mach 1, qui proposent un peu plus de puissance que la GT sans aller dans l’excès de la Shelby?

Au cours de cette capsule En Studio, Daniel Melançon et Antoine Joubert discutent du dilemme de Christian et tentent de le diriger vers la bonne réponse.

